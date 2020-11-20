Донских сельхозпроизводителей поддержат рублем: на развитие агропромышленного комплекса за три года потратят 7,8 млрд

Бюджет региона на ближайшие три года предусматривает хорошую поддержку сельскому хозяйству Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Этот год из-за пандемии выдался непростым, но, несмотря на это, коронавирус и вызванная им финансовая напряженность в некоторых сферах не повлияют на агропоромышленный комплекс региона.

Дон всегда был заметен на сельскохозяйственной карте страны и на протяжении многих лет остается одним из продовольственных доноров России. Агропромышленный комплекс региона - приоритетный в системе господдержки. Поэтому интересы сельскохозяйственной отрасли были целиком учтены при составлении проекта областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Заместитель губернатора Ростовской области - министр финансов Лилия Федотова выступила на эту тему перед депутатами областного Законодательного собрания.

Так, по ее словам, проект главного финансового документа области предусматривает, что в ближайшую трехлетку в агропромышленный комплекс Дона инвестируют 7,8 миллиарда рублей.

Если говорить конкретно, то в 2021 году на эту отрасль выделят 3,5 миллиарда рублей. В том числе на предоставление субсидий направят почти 3,5 миллиарда рублей на три года, из них - 1,8 миллиарда - в 2021 году.

Однозначно продолжится реализация такой важной государственной программы как «Комплексное развитие сельских территорий». На ее финансирование в 2021 году запланировано более 1 миллиарда рублей.

- Радует, что, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись в период пандемии, расходы областного бюджета на развитие агропромышленного комплекса не сокращаются. Они даже немного выше по сравнению с теми параметрами, которые были заложены в первоначальном варианте областного бюджета на текущий год, - прокомментировал заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области - председатель комитета по аграрной политике, депутат Вячеслав Василенко.

Также Вячеслав Николаевич подчеркнул, что практически все субсидии остаются.

- Более того, мы ожидаем, что уже в следующем году заработают две новые. Это поддержка экспорта, а также поддержка производства и выращивание масличных культур. Что же касается реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», то одного миллиарда рублей, выделенных на следующий год, конечно, недостаточно, чтобы выполнить все запланированные мероприятия. Львиная доля этих расходов ложится на областной бюджет, поэтому здесь, думаю, нам предстоит более тщательно работать с Федерацией о дополнительном финансировании, - отметил парламентарий.

КОГО ПОДДЕРЖАТ КОНКРЕТНО

Так, на заседании в донском парламенте было отмечено, что солидную поддержку получат производители, которые занимаются растениеводством. В приоритетном порядке продолжится поддержка животноводства, в том числе молочного. Будет увеличено производство скота и птицы.

В будущем периоде подразумеваются также субсидии и на покупку отечественной сельхозтехники.

Начинающие фермеры тоже не останутся без внимания. В проекте бюджета запланирована поддержка новичков в сельском хозяйстве, помощь семейным фермам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Также продолжат субсидирование затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся рыболовством и рыбопереработкой.

В целом, депутаты одобрили проект областного бюджета на ближайшую трехлетку, отметив, что он остается сбалансированным и социально направленным.

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

На прошедшем заседании депутаты также одобрили поправки в закон об экологической экспертизе. Благодаря этому упростится процесс строительства и реконструкции автотрасс, мостов, объектов придорожного сервиса, железных дорог, морских и речных портов, портовых гидротехнических сооружений, аэродромов, транспортно-пересадочных узлов, линий связи и так далее.