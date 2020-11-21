Мороз и пасмурное небо: какая погода ждет ростовчан 21 ноября

Погода в Ростове-на-Дону на 21 ноября 2020 года. Фото: архив "КП"

Сегодня, 21 ноября, в субботу жителей Ростова-на-Дону ожидает холодный выходной день. По данным донских синоптиков на улице будет морозно, небо затянет тучами. Поздняя осень берет свое, поэтому столбики термометров могут опуститься до 3 градусов ниже нуля.

К полудню станет немного теплее - воздух прогреется до 0 градусов. Весь день будет дуть сильный и холодный ветер. Порывы могут достигать 9 метров в секунду. Специалисты не предсказывают сильных дождей, однако на протяжении всего дня будет пасмурно, солнца не увидеть.

На следующий день, 22 ноября, жителей донской столицы ожидает подобная погода. Изменится только то, что уже к 12:00 может пойти небольшой снег. Успокоится ветер.

Напомним, в самом начале этой неделе Ростовскую область накрыл снегопад. Зимние осадки неожиданно выпали на многие города региона. В зоне аномалии оказалась и донская столица. Синоптики предсказывают, что по северных районам области может ударить сильнейший мороз. Температура упадет до экстремально низких значений.

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