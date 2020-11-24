Антибиотики - не только польза, но и глобальный вред

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Об антибиотикорезистентности и предполагаемом вреде этих препаратов мы слышим часто. Но нам все кажется, что это далеко, и нас почти никак не касается. Но, на самом деле, растет количество случаев, когда человек уже не может вылечиться от воспаления, которое возникло после операции. Увеличивается и число инфекций, которые не реагируют на ранее очень эффективные препараты. Количество смертей от устойчивости к антибиотикам оценивается в 700 000 случаев в год. И оно постоянно увеличивается.

Что такое антибиотикорезистентность?

Об устойчивости к антибиотикам говорят тогда, когда инфекция, которая ранее поддавалась лечению, начинает слабо реагировать на антибиотик или полностью теряет чувствительность к нему. Происходит это по причине увеличения использования антибиотиков. Такие препараты во многих странах бесконтрольно продаются и применяются при выращивании скота. Чем больше мы пьем антибиотиков, тем хуже потом может быть ситуация. Также не полезно широкое использование антисептиков.

Что может сделать каждый из нас?

Может показаться, что проблемой антибиотикорезистентности должны заниматься Минздрав, ВОЗ, правительство, а к простым людям она не имеет никакого отношения. Это не так. Ведь именно общими усилиями мы создаем эту проблему. Соответственно, и решать ее нужно также совместно.

1) Во-первых, нужно понять, что устойчивость к антибиотикам возникает не в организме какого-то конкретного человека. Бактерии приобретают свой «иммунитет» против лекарств и передают его своим потомкам. Со временем, такие гены распространяются на многие колонии организмов. Поэтому повальное и бесконтрольное употребление антибиотиков может привести к тому, что человек, который никогда их и не пил, не сможет вылечиться от сепсиса. И никакие препараты ему уже не помогут.

2) Антибиотики нужно принимать правильно. Нельзя прерывать курс лечения, назначенный врачом. Чаще всего преждевременная остановка лечения вызывает устойчивость бактерий. А улучшение самочувствия – это не признак выздоровления. Опасность самолечения и самоназначения лекарств также вполне очевидна.

3) Антибиотики нужно правильно выбрасывать. У нас пока не созданы специальные контейнеры для утилизации лекарств, но нужно стремиться к тому, чтобы растворенные препараты не попадали в почву.

4) Нужно поддерживать здоровье зубов и десен обычными способами. В запущенных случаях стоматологи часто прибегают к антисептикам. А это также провоцирует устойчивость бактерий.

5) Необходимо беречь себя и других – мыть руки с водой и мылом, после обнаружения симптомов не идти на работу в обязательном порядке, а остаться дома. Также важны качество и санитарная безопасность продуктов питания, безопасная половая жизнь. Специалисты рекомендуют во время проходить вакцинацию, чтобы снизился риск заболевания.

Если все будут выполнять предложенные рекомендации, то вполне возможно сократить число бактерий, устойчивых к антибиотикам.

Будьте здоровы!