Молодежь удивила донских парламентариев своим креативом

В мероприятии приняли участие дончане в возрасте от 18 до 35 лет. Фото: пресс-служба правительства РО

В Ростове-на-Дону прошло мероприятие, которое полностью опровергает мнение некоторых людей, что «молодежь сегодня не та». В донской столице состоялся форум, посвященный региональному проекту «Молодежная команда страны». Проект создали для того, чтобы умное и талантливое поколение могло напрямую взаимодействовать с органами власти и вносить свою лепту в формирование гражданского общества. А форум стал тем местом, на котором инициативные, активные ребята смогли пообщаться не только друг с другом, но и с депутатами областного Законодательного собрания.

О том, как прошло событие и что хорошего для общества предложили юные участники, - в материале «Комсомольской правды».

ОСОБАЯ АТМОСЕФЕРА

На форуме присутствовали юноши и девушки возрастом от 18 до 35 лет. Кстати, в этом году площадку, посвященную молодежному парламентаризму, ребята решили подготовить самостоятельно.

- И все получилось очень хорошо. Многие проекты и инициативы молодых людей действительно достойны внимания, - отметила присутствовавшая на мероприятии председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике, депутат Екатерина Стенякина.

Атмосфера форума сама по себе задавала тон мероприятию. Молодые, активные, энергичные участники не боялись высказывать свои предложения. И их инициативы услышали.

Так, Екатерина Стенякина по достоинству оценила идею о том, чтобы в школах преподавали историю донского края. Понравилось депутату и предложение создать навигатор по привлекательным местам региона.

- Это очень важно, что ребята могут высказать свое мнение и обсудить его со старшими коллегами. Сегодня мы рассказали им, что нужно делать, в каком направлении работать, чтобы их инициативы были реализованы, - прокомментировала Екатерина Стенякина.

АКЦЕНТ НА ТУРИЗМ

На форуме также присутствовал заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области - председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству, депутат Александр Скрябин. Он отметил, что региональный проект по развитию молодежного самоуправления Ростовской области «Молодежная команда страны» - это интересная коллективная форма работы молодежных организаций Дона.

- Этот проект нацелен на развитие взаимодействия молодежи, органов власти и гражданского общества. Депутаты Законодательного собрания с особым вниманием относятся к инициативам донской молодежи. Многие вопросы, которые обсуждаются сегодня на форуме, уже проработаны в комитетах Законодательного собрания Ростовской области. Например, инициативы о создании мобильного приложения, которое включает в себя интерактивную туристическую карту Ростовской области, или о разработке типового проекта молодежных пространств, - прокомментировал Александр Юрьевич.

ПОМНИМ ВСЕ

А еще Александр Скрябин отметил, что этот год для нашего региона и для всей страны в целом был особенным.

- Завершается год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И сейчас на форуме я хочу поблагодарить вас за активную работу по сбережению памяти о подвиге нашего народа, - обратился Скрябин к младшему поколению.

Донская молодежь еще раз доказала, что никто не забыт, ничто не забыто. Подрастающее поколение понимает, какой подвиг совершили советские солдаты. И ребята со своей стороны делают все, чтобы эта память сохранилась и через века.

Так, Александр Скрябин пояснил, что молодые люди помогали устанавливать таблички на местах боевой славы, рассказывали в социальных сетях о героях войны.

Более того, одна из инициатив, родившаяся в молодежном парламенте, уже получила поддержку на государственном уровне.

- Федеральное агентство по туризму приняло в работу наше предложение включить в туристические маршруты регионов экскурсии по знаковым местам, связанным с историей Великой Отечественной войны. И есть еще целый ряд примеров, когда ваши инициативы воплощаются в жизнь, - сообщил радостную новость парламентарий.

В конце встречи депутатского корпуса с молодежью Александр Скрябин вручил самым инициативным молодым людям поощрения Заксобрания.