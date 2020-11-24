Коронавирус в Ростовской области, новости на 24 ноября 2020: скончались 18 человек

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 24 ноября 2020 года. Фото: архив "КП"

По состоянию на 24 ноября в Ростовской области выявили еще 309 случаев заражения коронавирусом. Всего, по данным регионального правительства, заболели уже 38 078 дончан. Есть и положительная динамика: за все время пандемии выздоровели более 30 тысяч человек, а за последние сутки - 314.

Большинство новых инфицированных, как обычно, зафиксировали в Ростове-на-Дону. За ним идет Каменск-Шахтинский, Сальский район и Новочеркасск. На данный момент лечение в стационарах проходят 1 978 человек. Причем, 154 из них - в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ, так как самостоятельно дышать пациенты не могут.

За последние сутки в результате заражения скончались 18 человек. Это девять женщин в возрасте от 64 до 77 лет и девять мужчин - от 45 до 79 лет. У всех врачи выявили хронические заболевания, что могло спровоцировать осложнения в ходе болезни. Таким образом, за весь период пандемии скончался уже 1 221 житель Дона.

Сейчас под медицинским наблюдением остаются 23 544 человека. Всего врачи обследовали почти 119 тысяч жителей региона.

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