Перезагрузился: в пандемию коронавируса ростовчанин забросил вечеринки и переехал в монастырь

Мужской монастырь Оптина Пустынь. Фото: личный архив героя публикации

Пандемия коронавируса изменила жизнь каждого из нас. Говорят, что мир никогда не станет прежним. Во многом правда на их стороне. Ударивший кризис кого-то лишил работы, заставил посмотреть на свою жизнь по-новому. Некоторые пошли по шабашкам, другие пробуют себя в новой профессии, но есть и те, кто решил воспользоваться безвременьем и посвятить время духовного росту.

ДЕНЬГИ ЗАКОНЧИЛИСЬ, А ПЕРСПЕКТИВ - НОЛЬ

Так, 22-летний Артем из Ростова-на-Дону долгое время работал в сфере вечеринок. Он организовывал праздничный досуг в самом центре города. Договаривался об аренде, подбирал алкоголь, ставил музыку и свет. Вместе со своими друзьями парень придумывал рекламные слоганы, моделировал афиши и посты в Интернете. Вечеринки пользовались большой популярностью. Молодой человек веселился вместе со всеми и вел активный образ жизни. А свободное время посвящал творчеству: рисовал картины. Пока не ударил коронавирус.

С приходом пандемии все изменилось. Развлекательные заведения закрылись, о дискотеках можно было забыть. Заработанные деньги заканчивались, а перспектив - ноль. Тогда он и решил изменить на некоторое время свою жизнь: уехать подальше от городской суеты, отдохнуть и перезагрузиться.

УДАЛИЛ ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Через знакомых Артем узнал о подходящем для этого месте и решил отправиться в мужской монастырь Оптина пустынь. Он располагается в центральной части России недалеко от древнего города Козельск. Монастырь занимает огромную территорию, на которой располагаются храмы, часовни, колокольни и небольшие церквушки. Это целый православный комплекс, где живут и работают сотни человек.

- Когда я прибыл на место, сразу удалил все социальные сети с телефона. Наушники с собой даже не брал. Там не хочется слушать музыку. Теплой одежды у меня тоже не было. Мне все выдали служители монастыря, - говорит Артем.

Введенский собор. Фото: личный архив героя публикации

На территории позволяют жить всем, кто изъявляет такое желание. Ростовчанин не стал исключением. Он поселился в одном из зданий, больше напоминающим обыкновенный глиняный барак, но с удобствами. Внутри было все, что необходимо современному человеку: чистое постельное белье, спальное место, чайник, письменный стол и розетки для зарядки телефонов.

УЧИЛСЯ СМИРЕНИЮ

Несмотря на наличие всего этого, первые несколько дней Артем испытывал дискомфорт. Его буквально ломало от отсутствия привычных радостей. Очень скоро ему объяснили, что на территории каждый день необходимо трудиться, приносить какую-то пользу. Это главное условие пребывания в монастыре. По словам Артема, самое распространенное занятие - работа в подсобном хозяйстве.

- Время, когда ты работаешь, называется послушанием. Необходимо принять любое дело, которое тебе поручили. В этом весь смысл. Это учит смирению и спокойствию, - рассказывает парень. - Меня отправили на поля собирать урожай. Работа несложная, но напряженная. Мы переносили зерно, дрова собирали, картошку загружали и собирали капусту. Днем я срывал плоды, а уже вечером мы все вместе ели то, что собрали.

Послушания. Фото: личный архив героя публикации

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВСТРЕСТИЛ В КРУГУ БРАТЬЕВ

График в монастыре построен таким образом, чтобы человек всегда был при деле. Подъем в 6 утра, затем богослужение, завтрак и рабочее время. Обычно на отдых дается около получаса. После обеда - снова за лопаты и на службу. Отбой в 23:00.

- Некоторые живут там годами. Было очень интересно общаться с батюшками. Многие из них очень интересные. Им хотелось задавать вопросы. Лично я пробыл там три недели. А 12 ноября у меня был день рождения, который я встретил в кругу своих братьев, - говорит Артем, по привычке называя так всех, кто его окружал в монастыре. - Я полностью перезагрузился, отдохнул от городской суеты и постоянной спешки. Иногда удавалось прогуляться по осеннему лесу вблизи монастыря: вот где настоящие покой и умиротворение.

Богослужение. Фото: личный архив героя публикации

В общении с корреспондентом «Комсомольской правды-Ростов» ростовчанин признался, что за время проведенное в отречении, проникся духовными идеями. И пусть парень не стал верным последователям религии, он уговорил свою девушку приехать к нему и пройти обряд крещения. Юная ростовчанка приняла православие в стенах одного из крупнейших монастырей России.

По приезду обратно в Ростов-на-Дону Артем решил заняться новым для себя делом, стать дизайнером, чтобы создавать красоту вокруг себя. Он уверен, что, если бы не решился уехать в монастырь, ответ на вопрос «Что делать дальше?», мог бы и не найти.

Артемий. Именно так называли парня в монастыре. Фото: личный архив героя публикации

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