Коронавирус в Ростовской области, новости на 26 ноября 2020: скончались 16 человек

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 26 ноября 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на 26 ноября в Ростовской области зафиксировали 315 случаев заражения коронавирусом. Всего, по данным регионального правительства, заболели 38706 человек. Есть и положительная динамика: за последние сутки выздоровели 236 жителей, а всего - более 31 тысячи

Большинство новых случаев, как обычно, выявили в Ростове-на-Дону. За ним идет Каменск-Шахтинский, затем Батайск и Сальский район. На данный момент лечение в стационарах получают 1926 человек, из которых 155 находятся под аппаратами ИВЛ, так как самостоятельно дышать не могут.

За последние сутки в результате заражения скончались еще 16 жителей Дона. Это восемь женщин и столько же мужчин. У всех врачи выявили хронические заболевания, что могло спровоцировать осложнения в ходе болезни. Таким образом, за все время пандемии жертвами коронавируса стали 1252 человека.

Сейчас под медицинским наблюдением остаются более 24 тысяч человек. Всего врачи обследовали почти 120 тысяч.

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