Появилось видео приговора руководителю российской ячейки «Аум Синрике»*

В Ростове-на-Дону вынесли приговор по громкому уголовному делу. Фото: Южный окружной военный суд.

В Южном окружном военном суде 26 ноября состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Михаила Устьянцева, обвиняемого по двум уголовным статьям. Мужчина получил 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Уже появилось видео приговора, который читали достаточно долго.

- Установлено, что подсудимый в Москве 26 лет назад вступил в организацию «Аум Синрике»*, которая с 2016 года признана запрещенной террористической организацией, - рассказали в Южном окружном военном суде. - Подсудимый и иные участники организации на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и других населенных пунктов поддерживали связь с ее японскими руководителями, организовали пропаганду доктрины, вовлекали в ее деятельность россиян, собирали с них денежные средства в пользу организации, часть из которых передавали в Японию.

Известно, что занятия и семинары проводились как виртуально в интернете, так и в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, в Московской и Ленинградской областях, а также на территории Республик Сербия, Черногория, в Молдове и Грузии, а также в Турецкой Республике и Марокко.

- Подсудимый лично поддерживал связь с японскими руководителями Аум*, выполнял функции переводчика, вносил денежные средства и собирал их с адептов, выполнял административно-хозяйственные функции по подготовке и проведению собраний адептов, собирал в залах практик денежные средства, определял затраты на нужды организации, давал указания верующим на перевозку через границу денежных средств, обеспечивал проживание и питание участников собраний, обеспечивал конспирацию деятельности, - добавили в суде.

С целью распространения доктрины Аум* и получения собранных приверженцами денежных средств, Устьянцев неоднократно выезжал в Волгоградскую область, где проводил встречи с адептами учения, снабжал их предметами религиозного культа, религиозной литературой, обучал практикам, а также забирал собранные деньги. В июле 2017-го подсудимый был задержан в Волгограде.

К слову, у подсудимого еще есть время обжаловать приговор, который пока не вступил в законную силу.

*Запрещена в России.

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Он рассказал, что ему не нравится обстановка в камере следственного изолятора, где его содержат (подробности)

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