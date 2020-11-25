«Дерево, хранящее истории достойных»: донской изобретатель начал работу над уникальным проектом

Игорь Мироненко начал работу над интересным проектом. Фото: из архива героя публикации

Изобретатель из города Зернограда Ростовской области прославился своими креативными девайсами, один из которых даже вошел в «Книгу Рекордов России». Это была самая длинная палка для селфи. Еще в «копилке» Игоря Мироненко - сковородка для правого и левого окорочков, устройство для газирования рассола, переноска для кота со встроенными вентиляторами. Также он стал автором идеи герба Зернограда.

Изобретательство для Игоря Мироненко – образ жизни, если, не сказать больше, - вся его жизнь. На этот раз мужчине пришла идея создать «Дерево судьбы».

Все началось с того, что в родном городе стали строить Парк культуры и отдыха. Все как везде – новые дорожки, скамейки, приятная садовая архитектура.

- Но чего-то парку не хватало. Изюминки. Или души, - подумал изобретатель.

Так и возникла мысль о «Дереве судьбы».

- Это будет металлическое дерево, на каждой ветке которого появятся медальки с именами и фамилиями земляков, которыми можно по праву гордиться, - рассказывает мужчина.

Но этом еще не все. На стволе дерева умелец планирует прикрепить QR-код, к которому можно будет приложить смартфон. Далее - в мобильном приложении появится информация о жителях Зернограда, чьи имена отмечены на медалях.

Кстати, дерево по мере необходимости может «расти».

- Арт-объект можно будет увеличивать в высоту, - сообщил креативный дончанин.

Пока Игорь Мироненко не до конца определился с тем, чьи имена будут указаны в композиции. Но три кандидата уже выбраны.

- Одна из них — гимнастка, родом из нашего города, второй - зерноградец, который создал полторы тысячи полезных для сельского хозяйства изобретений, а также земляк, трудившийся на Байкануре, - отметил автор «Дерева судьбы».

Кстати, мужчина очень надеется, что его изобретение понравится местным жителям, а чиновники разрешат установить его в новом парке.

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