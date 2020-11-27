Общее число зараженных превысило 39 тысяч. Фото: Архив КП

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 ноября 2020 года: общее число зараженных превысило 39 тысяч. Медики сообщили еще о 317 заболевших за минувшие сутки.

Сейчас лечение в стационарах донского региона получают 1946 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ - 160 человек. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни людей.

- В регистре умерших 21 человек с COVID-19. Это 11 женщин – от 63 до 93 лет и 10 мужчин – от 35 до 84 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - отметили в правительстве Ростовской области.

Всего с момента начала пандемии на Дону из-за коронаивруса погибли 1273 человека.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 37 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону -124, Белокалитвинском районе - 14, Новошахтинске -13, в Новочеркасске -12, в Волгодонске -11, в Каменске-Шахтинском - 11, в Шолоховском - 11, Верхнедонском - 10, в Сальском - 10, в Аксайском - 8, в Зерноградском - 8, в Красносулинском - 7 районах, в Азове - 7, в Неклиновском районе - 6, в Батайске - 6, в Миллеровском - 5, в Мясниковском районе - 5, в Таганроге - 5, в Тацинском районе - 4, в Гуково - 4, в Егорлыкском - 3, в Орловском - 3, в Песчанокопском - 3, в Тарасовском - 3, в Усть-Донецком -3, в Целинском - 3 районах, в Шахтах - 3, в Багаевском - 2, в Кагальницком - 2, в Константиновском - 2, в Милютинском - 2, в Семикаракорском - 2, в Веселовском -1, в Заветинском - 1, в Октябрьском - 1, в Ремонтненском районе - 1, в Донецке - 1 случай заражения.

В Ростовской области под медицинским наблюдением находятся 24382 человека. Медики сняли с наблюдения 96013 человек. С весны врачи следили за состоянием здоровья 120,4 тысячи человек.

За минувшие сутки анализ на коронавирус сдали 7907 жителей области. Всего медиками в лабораториях было выполнено 1136,2 тысячи исследований.

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