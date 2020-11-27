Ростовчане узнают, как отличить истинную любовь от приворота

Ростовская ведьма Ирина Игнатенко. Фото: предоставлено телеканалом

Любовь - одно из самых сильных, противоречивых и многогранных чувств, которое рано или поздно переживает каждый, но переживают его все по-разному. Зачастую любовь не бывает взаимной, и тут на помощь приходят люди с мистическими способностями. Они обещают сделать чувства взаимными, яркими и долгими с помощью приворота. Ростовчане узнают, как отличить истинную любовь от вмешательства магии.

В новом выпуске популярного шоу участники проекта из Ростова-на-Дону столкнутся с любовным приворотом. Ведьма Ирина Игнатенко и обладатель необычных способностей Максим Федоров будут вычислять человека, который проделал этот ритуал.

Среди шестерых совершенно обычных людей будет спрятан заказчик этой магической услуги. Последствия приворота для него обернулись страшным наказанием и кучей житейских бед.

Ученые и практикующие маги пока не могут дать однозначного ответа на вопрос о вреде приворота, но многие люди уверены, что он есть. По мнению экспертов, заказчиков и исполнителей приворота ждет неминуемое наказание.

- Приворот может действительно нанести вред человеку, который его сделал или заказал. Любой приворот - это насилие с принуждением и не важно, какую направленность он несет. Каждое воздействие на подавление воли и порабощение естественности влечения всегда разрушительно и опасно для жизни. Последствием такого деяния могут быть как расстройства психики, так и дисфункции тела, - сказал участник Максим Федоров.

Другая ростовская участница телепроекта сама оказывает эту услугу людям. Она считает, что с заданием судей справится без труда.

- Найти человека, который делал приворот для меня просто, ведь мы работаем с одинаковыми видами деструктивной энергии, ее легко почувствовать практику, - рассказывает ростовская ведьма Ирина Игнатенко. - Для меня это чувство восприятия энергии давно стало обыденным... словно руки в воду опустить. С данным видом любовной магии я работаю постоянно, обучаю правильному ходу работы учеников и делюсь опытом с практиками. Любовная магия - это искусство и к нему сразу не прийти. Она требует плат и пережитого опыта. Самостоятельные опыты на кладбище в любовной магии несут тяжелые последствия и платы...

Увидеть шоу с участием ростовчан можно в субботу, 28 ноября.

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