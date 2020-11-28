Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 ноября 2020 года: побит антирекорд по заражениям за сутки

За минувшие сутки коронавирусом заразились еще 320 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону на 28 ноября прирост за сутки - 320 человек.

Статисти ка по Ростовской области Фото: Яндекс

В донском регионе, согласно последним данным Роспотребнадзора, опасную инфекцию подхватили еще 320 человек. Таким образом, общее количество зараженных достигло 39 343 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 936,2. Коэффициент распространения инфекции в настоящее время составляет единицу.

Победить смертельный вирус удалось 31 915 заболевшим. Только за минувшие сутки выздоровели 277 дончан. Но еще 165 человек остаются в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Но за прошедший день скончались от коронавируса еще 23 человека. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 1 296 человек.

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