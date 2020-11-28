В Ростове-на-Дону поздравили победителей всероссийского конкурса «Большая перемена»

Победителями стали 15 школьников из Ростова-на-Дону. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

В Ростове-на-Дону поздравили школьников, победивших во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Ребята, достойно представившие город, получили дипломы и памятные подарки.

На финал конкурс в лагерь «Артек» съехались 900 старшеклассников со всей страны. Участники создали свои проекты в девяти номинациях, например, «Твори», «Сохраняй природу», «Помни», «Делай добро». Все они направлены на развитие родного города и страны.

Победителями стали 15 школьников из Ростова-на-Дону, их проекты признали лучшими среди сотен других работ. Как и другие отличившиеся участники, ростовчане получат по миллиону рублей. Эти средства они смогут потратить на обучение в лучших вузах страны.

Ребята рассказали о проектах, представленных на конкурсе. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

Юных инноваторов поблагодарил глава администрации Алексей Логвиненко. Он поздравил их с успехом и вручил подарки - айпады последней модели.

— Сегодня мы чествуем победителей конкурса «Большая перемена». Жюри по достоинству оценило ваши проекты, я поздравляю вас с заслуженной победой. Для нас важно, что ваши проекты направлены на развитие города, например, на развитие туризма или привлечение горожан к здоровому образу жизни. Мы всегда будем поддерживать ваши начинания и добрые дела, — прокомментировал глава администрации.

Разработки юных ростовчан можно применять в совершенно разных сферах. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

Ребята рассказали о разработках, представленных на конкурсе. Например, ученица школы № 115 Видана Савина предложила поддерживать влажность и температуру воздуха в городе с помощью специальных датчиков. Таким образом, ростовчане будут чувствовать себя намного комфортнее в любую погоду. Ученица гимназии № 9 Наталья Карпенко придумала инновационную детскую площадку.

— Такая площадка будет включать шесть тематических зон. Например, горка «Прокатись у паука» интересна тем, что пространство стилизовано под природную тематику. Будет даже зона виртуальной реальности. Идея в том, чтобы погрузить детей в уникальную атмосферу игры, — рассказала автор проекта.

А ученица гимназии № 32 Анна Фролова оказалась в числе девяти лучших юнармейцев страны. Они встретились с главой государства Владимиром Путиным. Вместе с президентом ребята возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

В парке "Левобережный" появилась Аллея победителей. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

В честь лучших ростовчан в парке "Левобережный" открыли «Аллею победителей». Победители всероссийского конкурса вместе с главой администрации Алексеем Логвиненко высадили здесь первые деревья. На аллее появились 30 сосен, символизирующих достижения юных жителей.