Антикризисная ипотека и рост продаж: Как купить квартиру на беспрецедентно выгодных условиях в Ростовской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы нашей жизни. Многие говорят, что мир никогда не станет прежним. Во многом правда на их стороне. Так или иначе, одной из важнейших тем для многих остается покупка нового жилья. Десятки тысяч жителей Ростова-на-Дону и области мечтают переехать в новую квартиру или дом. Однако насколько это реально в современных условиях?

Специалисты советуют в процессе поиска детально изучить рынок. Ведь зачастую разброс цен и предложений путает покупателей, которые пытаются найти ответ на главный вопрос: «Как приобрести заветное жилье, потратив минимальное количество собственных сбережений?» За ответом мы обратились к людям, для которых сфера недвижимости - профессия, а не просто временный интерес. В ходе онлайн-конференции, организованной «Комсомольской правдой» - Ростов», специалисты объяснили, почему сейчас самое время для покупки нового жилья.

ЦЕНЫ НА НОВЫЕ КВАРТИРЫ ВЫРОСЛИ

Первой высказалась руководитель отдела маркетинга и аналитики агентства недвижимости «ДОН-МТ - Недвижимость» Галина Пивоварова.

Руководитель отдела маркетинга и аналитики агентства недвижимости «ДОН-МТ - Недвижимость» Галина Пивоварова. Фото: архив "КП"

Она отметила, что за последние два месяца на рынке недвижимости происходят аномальные вещи. Впервые за всю историю цена на новые квартиры стала выше, чем на вторичное жилье. По словам Галины Борисовны, это можно объяснить беспрецедентными кредитными условиями по ипотеке, которые были предложены властями в качестве антикризисной меры в период пандемии коронавируса.

- Это дало такой взрыв объемов продаж, что на первичном рынке порядка 70-80 процентов квартир продавались с привлечением ипотечных средств по льготной ставке, - отметила спикер.

Галина Пивоварова обратила внимание и на среднюю стоимость жилья. По ее словам, цена на квартиры уже сейчас неумолимо растет. Это вызвано большим спросом: многие жители региона за последние несколько месяцев активно покупали недвижимость, так как изначально льготная ипотека должна была закончиться в ноябре.

- В результате стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 1,4 процента и составила 54,3 тысячи рублей, а на первичном рост показал 3,6 процента - 55,4 тысячи рублей соответственно, - привела актуальные цифры собеседница.

Но есть и хорошая новость для тех, кто еще рассматривает вариант покупки недвижимости: льготное кредитование по ипотеке власти продлили до июля следующего года.

САМОИЗОЛЯЦИЯ ВНЕСЛА СВОИ КОРРЕКТИВЫ

Следующим слово взял заместитель председателя правления АСО «Комстрой» Станислав Ковалевский. Он согласился с коллегой и отметил, что 70 процентов людей в настоящее время покупают жилье в ипотеку. При этом прослеживаются определенные тенденции при выборе новой недвижимости. Если раньше покупатели больше обращали внимание на площадь, то сейчас отдают предпочтение количеству полезного пространства в квартире - такого, как кабинет, балкон или лоджия.

Заместитель председателя правления АСО «Комстрой» Станислав Ковалевский. Фото: архив "КП"

- Это началось после самоизоляции, - отмечает он. - Люди поняли, насколько важно иметь отдельное пространство. В связи с этим мы даже скорректировали планировку будущих домов под интересы покупателей. Плюс ко всему люди стали обращать внимание на наличие придомовой территории, где можно погулять, не выходя за пределы комплекса.

Станислав Михайлович также акцентировал внимание на развитии онлайн-сервисов, которые позволяют покупать недвижимость, не вставая с дивана. Правда, большинство покупателей пока все же предпочитают видеть приобретаемый объект недвижимости своими глазами. Однако онлайн-сервисы помогают на финальных стадиях, когда человек уже готов к покупке.

СТАВКИ МАКСИМАЛЬНО СНИЖЕНЫ

О том, насколько востребована ипотечная госпрограмма поддержки семей с детьми, рассказал заместитель управляющего по розничному бизнесу ВТБ в Ростовской области Максим Алексеев. Он отметил, что такая программа действует с начала 2018 года и за это время в банке взяли кредит для покупки недвижимости на льготных условиях более 700 семей. Объем финансирования уже составил около 1,5 млрд рублей. При этом к концу года число таких займов приблизится к одной тысяче. Главное требование для детской ипотеки - рождение второго ребенка. В таком случае приобрести квартиру на первичном или вторичном рынке возможно под 5% годовых на весь срок, максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос не менее 15%, и срок - 30 лет.

Заместитель управляющего по розничному бизнесу ВТБ в Ростовской области Максим Алексеев. Фото: архив "КП"

- Спрос на программу стабильный, - обратил внимание представитель банка. - Нашим клиентам мы предлагаем гибкие условия. Если у заемщика имелась ипотека на стандартных условиях и теперь он соответствует условиям программы, то для снижения ставки по действующему кредиту до 5% на весь срок выплат достаточно подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору и внести изменения в закладную. Такая услуга очень востребована жителями региона.

Заместитель управляющего по розничному бизнесу ВТБ добавил, что почти половина от всего объема ипотечных продаж была выдана именно по программам с господдержкой. Повышенным спросом пользуются субсидированные кредиты под 6,1%. С момента старта программы в основном люди приобретали квартиры в новостройках. Кроме того, за последний год «средний чек» на покупку недвижимости в регионе вырос на 10%, до 2 млн рублей. Это обусловлено как повышением цены на недвижимость, так и снижением первоначального взноса по ипотеке с государственной поддержкой.

По словам Максима Алексеева, среди ростовчан растет популярность онлайн-сервисов: в несколько раз увеличилось количество заявок на получение кредита, которые люди отправляют через Интернет. Пандемия значительно ускорила цифровизацию продуктов ВТБ. В апреле банк запустил абсолютно новый, полностью дистанционный способ выдачи ипотечного кредита, которого не было даже в мировой практике. Новый процесс получения ипотеки полностью дистанционный и не требует посещения офиса. Заявка на кредит оформляется на сайте застройщика. После ее одобрения клиент подписывает все документы полностью удаленно – заявление на открытие счета, кредитную документацию, договор ДДУ – с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной удостоверяющим центром.

- Сейчас хорошее время, чтобы брать квартиру в ипотеку, - добавил руководитель банка. - И для этого есть несколько благоприятных факторов. Во-первых, в данный момент сформированы оптимальные цены на жилье, дальше их стоимость будет только расти и дешевле уже не будет. Во-вторых, выгодные ставки по госпрограммам - от 5% до 6,1%. В-третьих, можно существенно снизить ставку по действующему кредиту до 7,4%, воспользовавшись рефинансированием, и получить отсрочку три месяца по платежам.

Чтобы клиенту было максимально комфортно платить в первый год обслуживания кредита, ВТБ вместе с партнерами разработал специальные предложения, в рамках которых ставка по кредиту составит 0,1-0,5%. Таким образом, финансовая нагрузка на заемщика будет минимальной, и сэкономленные средства он сможет потратить, к примеру, на ремонт или приобретение мебели.

РАСТЕТ СПРОС НА ПРОГРАММЫ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ

По словам руководителя ипотечного центра Ростовского офиса ПСБ Марии Цапко, если сравнивать ставку до пандемии и сегодняшнюю, которая в ПСБ составляет 5,85% по «Госпрограмме-2020», то на стандартной квартире в три миллиона рублей клиент может сэкономить порядка 700 тысяч рублей.

Руководитель ипотечного центра Ростовского офиса ПСБ Марии Цапко. Фото: архив "КП"

- ПСБ улучшает условия ипотечного кредитования по востребованным у клиентов программам. Так, около 60% сделок в Ростовском офисе банка сейчас проходит по «Госпрограмме-2020». Семейная ипотека тоже пользуется большой популярностью. Ставка по ней составляет 4,5%, и это исторический минимум. Поэтому вопрос, покупать недвижимость или нет, отпадает сам собой, - говорит участница онлайн-конференции.

Также эксперты отметили, что растет спрос и на программы рефинансирования, позволяющие заемщикам, получавшим ипотеку два-три года назад, сэкономить сотни тысяч рублей за счет снижения ставки и уменьшения процентных платежей.

У ВТОРИЧКИ ЕСТЬ СВОИ ПЛЮСЫ

Возникает ощущение, что вторичным рынком вообще никто не интересуется. Однако это не так. Подержанные квартиры покупают, если есть выгодные предложения, которые готовы представлять далеко не все. Руководитель «Абсолют Банка» в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая рассказала, как приобрести жилье у собственников и получить такой же привлекательный кредит, как с господдержкой.

Руководитель «Абсолют Банка» в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая. Фото: архив "КП"

- Ставки по госпрограмме и ипотечным программам на вторичку все меньше отличаются, - рассказала она. - В начале октября мы снизили ставку по ипотеке до 7,84 процента годовых. Даже рефинансирование ипотеки не имеет экономического смысла при разнице менее 1,5-2 процента. А для большинства заемщиков эти 1,3-1,4 процента не являются критичным фактором, если выбранная квартира устраивает по цене и качеству.

Более того, готовое жилье остается популярным у ростовчан. И одна из причин заключается в том, что можно сразу после сделки заселиться в новую квартиру, плюс можно выбрать нужный район. К примеру, в центре Ростова-на-Дону найти подходящую квартиру в новостройке очень непросто. А ростовчане, как правило, предпочитают покупать двухкомнатные квартиры площадью 50-60 квадратных метров. Средняя стоимость квадратного метра такого жилья составляет 65,1 тысячи рублей. У однушек дешевле - 64,7 тысячи рублей.

ВАРИАНТЫ ЕСТЬ ВСЕГДА

При этом для многих разница в цене между вторичкой и первичкой обычно не смущает покупателей. Опять же, потому что, покупая квартиру в новостройке, приходится вкладываться в ремонт, и тогда зачастую приобретение обходится еще дороже.

- Мы не ожидаем, что готовое жилье резко подорожает до конца года, но уже наступил высокий сезон на рынке недвижимости, - считает эксперт. - Стоимость квартир на первичном рынке может увеличиться еще на 3-5 процентов. Но существуют и более доступные варианты новостроек в городах-спутниках - Батайске и Аксае. Они фактически вошли в черту города, инфраструктура и транспортная доступность здесь неплохие, а цена квадратного метра существенно ниже - от 37 до 45 тысяч рублей за квадратный метр.

ВСЕ В ОНЛАЙН

«Абсолют Банк» активно развивает и онлайн-сервисы. Отмечается существенный рост использования услуг банка через интернет.

- За время пандемии наши заемщики стали на 20% чаще пользоваться интернет-банком «Абсолют Online» и мобильным приложением «Абсолют Mobile», - обращает внимание руководитель Елена Водяницкая.

Кроме того, статистика использования онлайн-сервисов показывает, что все больше люди предпочитают отправлять заявки на получение ипотеки, не посещая отделение банка.

- Почти 90% заявок на ипотеку мы получаем дистанционно. Этим летом «Абсолют Банк» запустил онлайн-сервис «Ипотека под ключ»: заемщик может оформить кредит через личный кабинет, не выходя из дома. Мы ожидаем, что доля заемщиков, использующих «Ипотеку под ключ», к концу первого полугодия 2021 года достигнет 20%, - говорит руководитель банка.

На втором месте по популярности - заказ оценки квартиры на сайте «Абсолют Банка» через онлайн-систему SRG. При покупке готовых квартир им пользуются уже 80% наших клиентов. Также оценка нужна и после получения ключей от квартиры в новостройке. Процедура очень проста - заказ оформляется онлайн всего за пару минут. Проверенный, надежный эксперт проводит оценку в любое удобное время в круглосуточном режиме. Отчет по всем требованиям банка готовится за 24 часа.

- Также популярны онлайн-операции по внесению ежемесячного платежа и частичное досрочное погашение кредита. 70% заемщиков делают это дистанционно, через мобильное приложение или интернет-банк.