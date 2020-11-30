В Ростовской области несколько человек отравились антисептиком

В антисептике содержался метиловый спирт.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Таганроге несколько местных жителей отравились средством для антивирусной обработки рук. Они употребляли вещество внутрь. В управлении Роспотребнадзора по Таганрогу установили, что в антисептике содержался метиловый спирт в пропорции около 60%.
Антисептик, ставший причиной инцидентов, производится индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Свердловской области. Это вещество власти собираются изымать из продажи, рассказали в пресс-службе мэрии Таганрога. Состояние отравившихся в мэрии не уточняют.
На сообщение об отравлениях тут же отреагировали в местных пабликах в соцсетях. «Интересно почему его снимают с продажи, неужели там на упаковке не написано "не употреблять внутрь»», – удивляется одна из местных жительниц. Другие таганрожцы советуют внимательно изучать, из чего сделан антисептик. И в шутку советуют употреблять внутрь не антисептик, а традиционную настойку боярышника с этиловым спиртом.
Антисептиками отравляются и в других регионах. В Якутии в ноябре несколько человек погибли, употребив внутрь средство для дезинфекции.
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