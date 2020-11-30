За что платят покупатели квартир комфорт-класса в Ростове-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рынок недвижимости в Ростове-на-Дону претерпел серьезные изменения. Еще несколько лет назад местные застройщики и покупатели мыслили в рамках стоимости квадрата и месторасположения объекта, но с приходом новых игроков и роста конкуренции спрос существенно изменился. Покупатели стали требовательнее. Теперь жители южной столицы чаще обращают внимание на планировочные решения, благоустройство жилых комплексов, безопасность и сервис. Ведь, в конечном счете, покупатель недвижимости приобретает не квадраты квартиры, а пространство для комфортной жизни. И новоселы хотят, чтобы это пространство включало также удобные красивые подъезды, хорошо оснащенные дворы с современными детскими площадками и развитую инфраструктуру в шаговой доступности.

Одним из примеров жилого комплекса нового формата в южной столице можно назвать ЖК “Сказка” от строительной компании “Неометрия”. Этот 24-этажный современный комплекс расположен в развитом районе ЗЖМ. Рядом - пешеходные улицы, рынок, магазины, школы, детские сады, поликлиники. Недалеко находится остановка общественного транспорта, который курсирует во все районы города.

Фото: СК «Неометрия»

Что же кроется за тем самым “комфортом”, за который платят будущие жители?

Спокойствие и безопасность. Так, чтобы освободить двор для отдыха и прогулок, застройщик предусмотрел машино-места на подземном паркинге. Дети свободно играют рядом с домом, а автолюбители не переживают за свой транспорт. Сам двор будет огорожен для доступа посторонних - минус одно переживание для родителей. В каждом подъезде спроектированы колясочные и велосипедные помещения - жителям не придется беспокоиться о сохранности дорогостоящих вещей. Кроме этого, комплекс дополнительно обеспечен 3-уровневой системой безопасности.

Фото: СК «Неометрия»

Фото: СК «Неометрия»

Просторное пространство. Подумайте, сколько ценного пространства в вашей квартире занимают вещи, которыми вы пользуетесь от случая к случаю? Коробки с сезонной обувью, громоздкая зимняя одежда, спортивное оборудование, старые детские игрушки, праздничные сервизы, набор сковородок, который надо бы передарить - у каждого свой список, но, как правило, он довольно длинный. Чтобы жители комплекса не нагружали ценные квадратные метры квартиры системами хранения, застройщик предусмотрел кладовые помещения на цокольном этаже. Это удобно, гораздо дешевле и существенно расширяет полезное пространство жилья.

Фото: СК «Неометрия»

Разумная эргономика. Наверняка вы не раз бывали в квартирах, которые сложно назвать удобными. Огромные бесполезные прихожие при малометражных комнатах, длинные узкие коридоры, пятиугольные помещения, где сложно разместить мебель, - примеров на рынке недвижимости множество. Такие квартиры могут выглядеть оригинально, но настоящий комфорт - это когда вы платите только за то, что вам действительно нужно. Именно по этому принципу спроектированы квартиры в жилом комплексе “Сказка”. Девелопер представил на выбор будущих жильцов более 100 удобных, эргономичных планировок. Здесь предусмотрены просторные кухни-гостиные, где вся семья сможет проводить время вместе, комфортные спальни с правильной геометрией комнат, удобные лоджии с возможностью организовать рабочее место. И, несмотря на то, что 75% квартир уже раскуплены, выбор квартир все еще есть.

Фото: СК «Неометрия»

Фото: СК «Неометрия»

К слову, комфорт - это не только качественные характеристики жилого комплекса, но и качественный сервис. Например, покупатели квартир в “Сказке” могут ознакомиться с комплексом еще до сдачи: застройщик регулярно организовывает экскурсии для дольщиков, где каждый может задать интересующие вопросы, оценить качество строительства, "примерить" планировку с мебелью, прогуляться по будущему двору, увидеть подземный паркинг, а также оценить виды из окон, балконов и лоджий своего будущего дома.

Одна из таких экскурсий прошла в середине ноября - ее посетили свыше 200 дольщиков с детьми. Горячие напитки, угощения, веселые аниматоры для маленьких жителей - так служба заботы «Неометрии» старается сделать знакомство с комплексом максимально комфортным.

Фото: СК «Неометрия»

Фото: СК «Неометрия»

Учитывая все эти преимущества, можно с уверенностью сказать, что квартира в качественном жилом комплексе комфорт-класса от надежного застройщика - больше, чем просто метры. Это удобство, безопасность, уверенность в завтрашнем дне, красота и, наконец, забота. Хотите прочувствовать все это на собственном опыте? Добро пожаловать в «Сказку»!

Сейчас покупатели недвижимости в ЖК “Сказка” могут получить скидку на квартиры до 240 тысяч рублей, рассрочку от застройщика на квартиры и паркинг, а также беспроцентную рассрочку на кладовые от застройщика при покупке единовременно с квартирой.*

*Акции действуют с 01.12.2020 до 31.12.2020. Рассрочку предоставляет ООО «СЗ Монолит-Экспо». Подробности уточняйте в отделе продаж по тел. 8 (863) 303-65-37. Предложение не является публичной офертой. Застройщик - ООО «СЗ Монолит-Экспо». Проектная декларация - на сайте жксказка.рф