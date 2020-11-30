В Ростове-на-Дону пенсионер из-за наследства расстрелял родственников, а потом пытался убить себя

Убитые были красивой и любящей парой. Фото: социальные сети

Настоящую бойню учинил пожилой житель донской столицы. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, поводом для преступления, по предварительным данным, послужили банальные квадратные метры.

Собеседник издания пояснил, что у ростовской семьи умер родственник. Он оставил после себя наследство. На него претендовали 64-летний пенсионер Павел Иванов и его троюродная сестра, 63-летняя Эльвира Загитова (все имена изменены – прим. ред.).

Накануне, 29 ноября, около десяти часов утра, брат пришел в гости к родственнице и ее 64-летнему мужу.

- На встречу мужчина явился не с пустыми руками, а с охотничьим ружьем, - уточнил источник издания.

Поводом для визита стал очередной спор о наследстве. По предварительным данным, Павел потребовал отдать ему часть недвижимого имущества. Но, видимо, договориться родственникам так и не удалось.

Тогда пенсионер, веря в то, что правда на его стороне, пустил в ход оружие. Мужчина дважды выстрелили из дробовика в спину сестре. Затем настала очередь ее мужа. В него злоумышленник также стрелял два раза.

От полученных травм его жертвы скончались прямо на месте преступления. Медикам скорой, приехавшим на место семейной драмы, оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего. Затем стрелок, видимо, заметая следы, попытался поджечь дом, расположенный на улице Рябышева, в одном из спальных районов донской столицы, а после - покончить с собой.

Перед глазами очевидцев, которые впоследствии вызвали экстренные службы, предстала страшная картина, - три окровавленных тела и полусгоревший флигель.

Отметим, что сам стрелок выжил. В тяжелом состоянии мужчину доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи. Он находится в неконтактном состоянии в реанимации. В настоящее время за его жизнь продолжают бороться врачи.

Как рассказали в региональном следственном комитете, в настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, назначено проведение ряда экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Если суд признает вину, то мужчине будет грозить до 20 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростовской области мужчина расстрелял рыбаков из-за просьбы не пугать рыбу

После чего злоумышленник спалил машину убитых

В Ростовской области, недалеко от села Новобатайск, на берегу реки Кагальник произошла перестрелка. Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, 5 июня, по предварительным данным, между пьяным отдыхающим и двумя рыбаками произошел конфликт.