13 центров онкологической помощи, новые школы и сады: рассказываем о том, как будет развиваться Ростовская области в ближайшие три года

Главный спикер донского ЗакСобрания рассказал о том, как будет расходоваться бюджет в 2021-2023 годах. Фото: официальная страница Александра Ищенко в "Фейсбуке"

Проект бюджета Ростовской области на 2021-2023 годы принят в первом чтении. Пока это не окончательный вариант, но уже можно делать выводы о том, по какому финансовому сценарию будет жить наш регион. Отметим, что, несмотря на пандемию, связанную с коронавирусом, бюджет по-прежнему остается социально направленным. И, кстати, на многие сферы планируется выделять даже больше средств, чем в этом году.

О главном финансовом документе региона подробно рассказал главный спикер Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко на своей странице в «Фейсбуке».

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По словам Александра Валентиновича, основная задача - исполнение социальных обязательств перед гражданами, восстановление деловой активности, поддержка реального сектора экономики, реализация национальных целей развития.

На социальные расходы отведена львиная доля финансирования - 70 процентов от всего бюджета.

На Дону построят 13 школ и 33 детских сада, продолжится обновление парка школьных автобусов, предусмотрено финансирование горячего школьного питания, ежемесячные выплаты классным руководителям и единовременные учителям, прибывшим работать в село, поселки и малые города.

Не останется без внимания и сфера здравоохранения. Так, построят 60 фельдшерско-акушерских пунктов, 18 врачебных амбулаторий, будут созданы 13 центров онкологической помощи. А еще в полтора раза по сравнению с нынешним уровнем увеличится ежегодное финансирование высокотехнологичных операций.

- Это лишь отдельные штрихи из многостраничного законопроекта об областном бюджете. Работа областного парламента над законопроектом - многоступенчатый процесс. Были проведены публичные слушания, состоялось рассмотрение бюджета в каждом из профильных комитетов, где подробно анализировались бюджетные расходы в разрезе каждой отдельной сферы по предмету ведения комитетов. Естественно, что есть отдельные замечания и предложения депутатов. Поэтому между первым и вторым чтением продолжится работа над итоговым вариантом бюджета Ростовской области на ближайшие три года, - прокомментировал Александр Ищенко.

Отметим, что это не окончательный вариант документа. Ко второму чтению обязательно будут поправки, и существенные, прежде всего с учетом федеральных средств, которые будут направлены в Ростовскую область. Во втором чтении законопроект будет рассмотрен Законодательным собранием 17 декабря.