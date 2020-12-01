Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 декабря 2020 года: побит антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

Коронавирус унес жизни уже более тысячи жителей Ростовской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 1 декабря, донские медики сообщили о новых случаях заражения смертельно опасным коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 нашли еще у 332 человек. Общее число зараженных с момента начала пандемии на Дону достигло 40339 человек.

Врачи спасли от коронавируса уже 32671 человека, в том числе за последние сутки – 272. У всех этих людей выработались иммунные клетки.

Сейчас лечении в стационарах - 2198 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 158 человек.

- В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия оказались 25 человек с COVID-19. Это 12 женщин – от 49 до 84 лет и 13 мужчин от 57 до 86 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - отметили в правительстве Ростовской области.

Всего жертвами COVID-19 в Ростовской области за все время стали 1351 человек.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 40 городах и районах региона. Больше всего заболевших по-прежнему в Ростове-на-Дону -116 человек, на втором месте оказался Батайск, где заболели 18 горожан, а на третьем месте Волгодонск, Белокалитвинский и Цимлянский районы - там по 11 новых зараженных коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанам запретили запускать фейерверки из-за коронавируса

В преддверии Нового года число заболевших и вовсе может увеличиться из-за большого скопления людей (подробности).

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.