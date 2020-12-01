Будет ли снег в первые дни зимы 2020 в Ростове-на-Дону: рассказываем о прогнозах синоптиков

В Ростовской области будет морозно и ветрено. Фото: Василий Вахрин

Будет ли снег в первые дни зимы 2020 в Ростове-на-Дону: публикуем прогноз. О погоде с 1 по 3 декабря рассказали в Ростовском гидрометцентре.

Так, 1 декабря серьезных осадков в Ростовской области не будет. Сильных морозов также не ожидается, температура составит минус один — плюс четыре градуса. Тем не менее лучше одеться потеплее. Синоптики обещают порывистый ветер до 18 метров в секунду.

На следующий день, 2 декабря, погода почти не изменится. Осадков не будет, а ветер - все также сильный. Скорость порывов может достигать 12 — 14 метров в секунду. Похолодает до минус трех — плюс двух градусов.

В четверг, 3 декабря, зима, наконец, начнет вступать в свои права. Днем по области пройдет мокрый снег, на юге будет срываться дождь. Утром дороги и тротуары покроются коркой льда. Но ветер по-прежнему не собирается ослабевать, скорость порывов составит 12 — 14 метров в секунду. Морозы усилятся до минус четырех — плюс одного градуса.

Отмечается, что с 1 по 4 декабря в уровень воды в Дону будет низким. Водность реки может опускаться и до неблагоприятных отметок.

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