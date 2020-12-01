Новогоднее чудо: Самой многодетной матери России подарили тренажеры для домашнего спортзала

Татьяна Сорокина считает себя самой счастливой женщиной на свете! Фото: из архива семьи

Настоящее предновогоднее чудо произошло в семье самой многодетной мамы России. Татьяне Сорокиной и ее ребятам, проживающим в Аксайском районе, подарили тренажеры и другое оборудование для домашнего спортзала. Теперь женщина не сомневается – ее девчонки и мальчишки всегда будут в отличной физической форме.

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

Всего женщина за свою жизнь воспитала больше 80 детей. Сейчас у нее на попечении – 15 ребят, из них – четыре девочки, все остальные – мальчишки.

- С математикой, с русским языком у нас не очень дела обстоят. А вот спорт любят все! Дети очень энергичные, - рассказала Татьяна Васильевна корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов».

Летом детвора играет в футбол. У семьи – своя команда. Также все очень любят волейбол. И еще ребята успевают посещать спортивные секции.

Кстати, для некоторых мальчишек занятие спортом – это отличный способ направлять свою энергию в нужное русло!

- У меня есть двое двойняшек. Они родились в год Петуха, и дерутся постоянно между собой. Я их записала в секцию по рукопашному бою. Пускай там свою энергию выплескивают, - делится Татьяна.

Еще давно, когда был жив муж Татьяны, семья решила, что в подвале их дома будет спортзал. Благо, площадь позволяет. Оставалось завести оборудование.

Но на него все не находились деньги. Так и пустовало помещение.

- Как правило, все средства уходили то на одежду, то на еду. Сами понимаете, семья не маленькая, и траты – соответствующие. А еще летом надо всех на море свозить. Обычно я покупаю билеты сразу во всем вагоне поезда, иначе просто не поместимся, - делится женщина.

Теперь мальчишки могут в любое время заниматься на тренажерах. Фото: из архива семьи

КОГДА МЕЧТА СТАНОВИТСЯ ЯВЬЮ

И тут, среди рабочей недели, раздался телефонный звонок. Татьяна вяла трубку и услышала на том конце провода незнакомый мужской голос. Собеседник сказал, что прочел в Интернете про Сорокиных, и ему очень хотелось бы приехать к ним в гости.

- Мы гостям всегда рады. Так и договорились о встрече, - делится многодетная мама.

И вот, в назначенное время, подъезжает к дому Сорокиных «ГАЗель».

- Оттуда выходят три парня и девушка. Здороваются с нами, а после начинают разгружать машину. Конечно, сразу же прибежала детвора. Ребята как увидели, что им привезли, так прям на мгновение дар речи потеряли, - вспоминает женщина.

Как оказалось, гости приехали с подарками. Да еще с какими! Незнакомые Сорокиным меценаты привезли оборудование для спортзала: беговую дорожку, тренажер – «велосипед», тренажер для рук. Горку и качели для малышей, а еще – боксерскую грушу, мячи, ракетки для тенниса, гантели, спортивные костюмы и многое другое.

В целом, общая стоимость подарка равна примерно полмиллиона рублей.

Как говорит Татьяна Васильевна, теперь детей из спортзала просто не выгнать! А еще их друзья, местные школьники, также приходят к Сорокиным, чтобы позаниматься.

Кстати, волонтеры предложили свою помощь в сборке и установке оборудования. Но она не понадобилась. Детишки все сделали сами.

- Вы не представляете, как ребята рады такому спортзалу, теперь все свободное время проводят там, - рассказала дончанка.

Помимо тренажеров семье привезли различный спортивный инвентарь. Фото: из архива семьи

А еще школьники стали быстрее делать домашнее задание.

- Торопятся, так как хотят скорее разделаться с уроками и пойти заниматься на тренажерах, - подытожила многодетная мама.

Кстати, люди, которые привезли Сорокиным тренажеры и инвентарь, не стали называть имен. Они пожелали остаться неизвестными. А еще Татьяна отметила, что за все десятилетия существования приемной семьи такого рода разовая помощь им оказывается впервые.

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