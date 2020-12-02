Студентам РИНХа вручили денежные призы за лучшие бизнес-проекты Фото: Дадаян Давид

В Ростове-на-Дону сразу несколько студентов РГЭУ (РИНХ) получили денежные призы за создание перспективных бизнес-планов. Награждение прошло в рамках Международной научно-практической конференции «Управление и экономическая безопасность: страна, регион, малый и средний бизнес». Опытные и молодые специалисты представили свои исследовательские работы и обозначали конкретные шаги по поддержке предпринимательства в России. Мероприятие состоялось в «Точке кипения» на базе одного из главных вузов региона.

«КАЧЕСТВО ПРОЕКТОВ УЛУЧШИЛОСЬ»

Конференцию открыла ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко. Она поприветствовали всех участников и отметила, что в этом году способы поддержки предприятий малого и среднего бизнеса - одна из главных тем в условиях пандемии коронавируса. Ректор также поблагодарила МСП Банк за подготовку и проведение конкурса бизнес-планов.

- Количество участников увеличилось, а самое главное - улучшилось качество представленных проектов, их проработка по всем направлениям подготовки и реализации бизнеса, - подчеркнула Елена Николаевна. - Желаю дальнейшего развития участникам и победителям конкурса и надеюсь на то, что представленные бизнес-планы найдут реальное воплощение, а сообщество успешных предпринимателей Ростовской области и страны пополнят студенты нашего вуза.

Всего же на конкурс поступило 111 заявок. Молодые специалисты работали в тех областях, которые им интересны. Понять, насколько проекты готовы в реализации, помогали ученые-наставники. Все технические расчеты выполняла специальная программа от банка-партнера.

«НЕ УПУСКАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ»

- На мой взгляд, все конкурсанты - это победители, потому что, начав подготовку своего бизнеса со студенчества, участники получили знания, которые позволят быстрее добиться высоких карьерных успехов, - отметил заместитель председателя правления МСП Банка Петр Тарасов. - Университет дает возможность начать собственный бизнес с максимально проработанными стратегиями и поддержкой на всех уровнях. Не упускайте эту возможность и становитесь успешными предпринимателями региона и страны в целом.

Приглашенные ученые, которые не один год изучают предпринимательство, выступили с докладами, рассмотрели факторы, оказывающие на него влияние в современном мире. Среди прочего - развитие страны при глобализации, профилактика заболеваемости населения, а также общие модели исследования бизнеса.

В завершение состоялось торжественное вручение почетных грамот победителям в конкурсе на подготовку лучшего бизнес-плана.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ ДЕВЯТЬ СТУДЕНТОВ

Так, победителями стали девять человек, которые получили от 20 до 40 тысяч рублей.

Известно, что первое место получила Влада Кленова. Она разработала модель магазина-булочной. По словам студентки третьего курса РГЭУ (РИНХ), там будут продаваться уникальные сладости, которых обычно не найти на полках супермаркетов. Вместе с ней первыми стали и ее одногруппницы: Полина Ивко с проектом банного комплекса и Анастасия Бондарева, которая разработала план центра развития для детей дошкольного возраста.

Организаторы также отметили и других участников. Среди них Алина Вторникова с проектом спортивной секции для взрослых, а также Мария Соколова - девушка, представившая на конкурс инновационное предприятие по обработке отходов. Третье место досталось Валерии Филипповой с моделью по организации производства автохимии, автокосметики и средств профессионального клининга.

Эксперты сошлись во мнении, что представленные проекты отвечают главным потребностям современного общества и будут востребованы даже в период пандемии коронавируса.

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