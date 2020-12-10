«Я не знаю, как их кормить»: Батайчанка, приютившая 150 собак в своем доме, ищет помощи

Один их псов Эльвиры. Фото: соц. сети героини публикации

Жительница Батайска Эливира Хапалова, приютившая в своем частном доме 150 больных и старых собак, пытается найти помощь на их содержание. Неудивительно, что на обеспечение животных всем необходимым уходит все, что женщине удается заработать. Ежедневно она закупает килограммы корма, ищет лекарства и отвозит животных к ветеринарам.

В МЕСЯЦ — ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Батайчанка очень активна в социальных сетях. Периодически она пишет душераздирающие посты с просьбой оказать ей всевозможную помощь. Последний был посвящен щенятам, которых она подобрала морозной ночью на улице.

- Первыми их нашли ребята, которые приехали опустошать жбан. Они услышали какой-то писк. В итоге откопали эти комочки и соорудили для них небольшой дом из палок и досок. Теперь они у меня под батарей. Вот думаю, куда их определить, - признается Эльвира.

Что делать с ним дальше, она пока не знает. Времени на всех и так не хватает, а тут еще малыши. Оставить их не может, так как вся ее забота направлена только на старых и больных животных, которым осталось совсем недолго. Есть и инвалиды с оторванными лапами и ушами. Многие из них просто не выживут в городе при минусовой температуре.

Разумеется уход за таким огромным количеством животных требует постоянного внимания и, главное, немалых средств. Только в день нужно, как минимум, 7,5 тысячи рублей, чтобы закупить самое необходимое. Получается в месяц Эльвире должна тратить почти четверть миллиона рублей. Это корм, пеленки, не считая расходов на прививки и лечение. Денег катастрофически не хватает.

«СУДЫ ПРОИГРАНЫ, НО СОБАК НЕ ОТДАМ»

А пока животные живут вместе с ней в частном доме, не обходится без скандалов. Соседи не раз подавали на нее иски с требованием разогнать псов, которые, по-видимому, мешают им. - Все суды я проиграла. Меня обязали передать собак в центры передержки, откуда их выпустят на улицы. То есть они хотят истребить их. Вот только по правилам так поступают только с бездомными животными, а мои живут со мной. Можно сказать, это моя собственность, которую никто не имеет право отобрать, - говорит батайчанка.

Возникает вопрос: «Как Эльвира решилась посвятить свою жизнь заботе о таком количестве животных?». Дом-питомник был не всегда. Раньше она занималась научной деятельностью, работала заведующей кафедрой в университете, затем была деканом факультета. 10 лет назад все изменилось: из жалости она стала подбирать бездомных животных на улице. Параллельно пыталась заниматься бизнесом, но собаки требовали все больше внимания, поэтому дело пришлось закрыть. Сейчас она живет своими детьми — так она называет четверолапых домочадцев.

- Нужно быть в меру жесткой. Дрессировать, чтобы слушались. Они же, как дети, - балуются, играют. Иногда приходится и повысить голос, чтобы успокоились, - признается она.

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