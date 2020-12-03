«Потомки героев»: объявляем победителей детского фотоконкурса

Мы никогда не перестанем благодарить героев за Победу. Помним! Гордимся! Фото: Олег УКЛАДОВ

Подходит к концу юбилейный год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Этот год в России был особым! И вот в его завершении мы подводит свои итоги.

В честь великого подвига, который совершили наши героические предки, «Комсомольская правда-Ростов» запустила детский фотоконкурс «Потомки героев». Ведь 9 Мая - праздник для каждой семьи, праздник со слезами на глазах. А истории о подвигах и сражениях до сих пор передаются из уст в уста: для того, чтобы знали и помнили.

Участниками нашего проекта стали дети сотрудников донского ГУФСИН и ГУ МВД по Ростовской области. Несмотря на свой юный возраст, эти мальчишки и девчонки уже знают, какой ценой досталась Великая Победа.

По условиям, в финал должны были выйти трое участникам, набравшие наибольшее количество голосов. Но выбор было сложно сделать не только читателям, но и нам. Это – как раз тот случай, когда выбор сделать просто невозможно — такие разнообразные, интересные и глубокие работы мы получили от наших участников. В итоге, организаторы конкурса пришли к пониманию того, что абсолютно все дети достойны победы!

Поэтому с большой радостью сообщаем: победителями становятся все без исключения участники детского конкурса «Потомки героев». Спасибо за Вашу любовь к нашей стране и ее истории, за Ваш талант и работы.

В самое ближайшее время «Комсомольская правда-Ростов» вручит всем мальчикам и девочкам дипломы победителей и подарки. Поздравляем!