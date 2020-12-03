Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 декабря 2020 года: число зараженных дончан перевалило за 41 тысячу

За сутки от коронавируса скончались 26 заболевших. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 декабря 2020 года: заразились 124 жителя города. Всего в Ростовской области число заболевших выросло на 337 человек и достигло 41 013.

Наибольшую долю среди новых заболевших составляют жители от 46 до 65 лет — 44,5%. 24% зараженных — люди в возрасте от 18 до 45 лет. 15,7% инфицированных — пенсионеры от 66 до 79 лет, 4,5% — старше 80 лет, 5,3% — дети.

За сутки от коронавируса скончались 26 заболевших. Среди них — 14 женщин в возрасте от 63 до 87 лет и 12 мужчин от 51 до 86 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За весь период жертвами ковида стали 1 403 человека.

По данным на 3 декабря, от опасной инфекции вылечились еще 382 пациента. Всего выздоровел 33 321 человек.

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