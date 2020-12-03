"Все было как в тумане": фанат "Ростова" сломал ногу ради селфи с футболистами

Фанату удалось сделать снимок с любимой командой. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Домашний матч "Ростова" против "Динамо" на главном стадионе донской столицы на время изменил жизнь молодого фаната желто-синих Дмитрия Смоляка. Вдохновленный сокрушительной победой болельщик вопреки запретам перепрыгнул через заграждение и выбежал на поле, чтобы поздравить любимую команду и по-братски обнять игроков. Теперь временно фанат ходит на костылях.

КАК В ТУМАНЕ

- Все было как в тумане, когда я понял, что мой любимый клуб победил. Не раздумывая бросился на поле. С фанатской трибуны рванул прямо к нашим ребятам, сам толком не помню, как перелетел через ограждение, - рассказывает фанат ФК "Ростов" Дмитрий Смоляк "Комсомольской правде - Ростов". - И вот я уже стою на поле с футболистами. Они так по-доброму ко мне отнеслись, как-то понимающе.

- Валерий Карпин прошел неподалеку - просто с ума сойти. Мне даже удалось сфотографироваться с любимой командой после легендарного матча. Такими снимками и впечатлениями, конечно, мало кто может похвастаться, а я могу. Теперь все мне завидуют! - продолжил фанат.

Фанат не сразу понял, что повредил во время прыжка ногу. Фото: стоп-кадр видео Instsgarm Дмитрий Смоляк

ПЕРЕЛОМА НЕ ЗАМЕТИЛ

Душевный порыв фаната не оценили дежурившие на стадионе полицейские. Они забрали парня прямо с поля и отвели его в отделение на "Ростов-Арене". Там составили протокол за нарушение правил поведения и вручили его Дмитрию Смоляку. Этот инцидент совсем не расстроил ростовчанина. Однако тем временем в ноге появилась какая-то подозрительная ноющая боль.

Выйдя со стадиона счастливый фанат сел в "шаттл", чтобы уехать домой. Уже в автобусе боль ударила в ногу с новой силой. Спустя 20 минут Дмитрий решил на всякий случай съездить в больницу.

Врачи БСМП сделали снимок, и оказалось, что у парня сломана нога. Медики только разводили руками, ведь у них просто не укладывалось в голове то, как с такой травмой можно было ходить и даже бегать.

- Оказалось, что сломал ногу, когда перелазил через заграждения. Я плохо помню этот момент, но сейчас у меня перелом пяточной кости. Говорят, что зарастать кости буду месяц или два. Я даже не особо расстроился, ведь на память о встрече с любимыми футболистами у меня остались фотографии и даже видео, которое попало в интернет, - отметил Дмитрий.

После этого случая история стала разворачиваться совсем не так, как думал болельщик. Любимый клуб за его поступок получил штраф от РФС в 170 тысяч рублей.

- Я ни в коем случае не хотел навредить клубу, ведь даже не знал, что это такой серьезный проступок. Никакой другой возможности увидеть своих кумиров так близко, да еще и после такой сокрушительной победы, у меня просто не было, - сказал Дмитрий.

Кстати, санкция за фаната на поле - это не единственный штраф "Ростова", который получил клуб после матча с "Динамо". Инспекторы заметили, что фанаты не соблюдали социальную дистанцию - это обойдется клубу в 40 тысяч рублей. Нецензурная брань болельщиков желто-синих в адрес противников будет стоить клубу еще 30 тысяч рублей.

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