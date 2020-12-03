Кислородный концентратор, средства защиты и продукты: волонтеры и депутаты помогли донской больнице

Донской больнице волонтеры оказали помощь Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Сегодня ситуация с коронавирусной инфекцией на Дону не самая простая. Ежесуточно прирост новых заболевших исчисляется сотнями человек. Летальные исходы из-за ковида также происходят каждый день.

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО

Поэтому борьба с распространением коронавируса должна войти в зону личной ответственности всех граждан.

В сложный период, когда общественная жизнь подверглась значительной коррекции из-за ограничительных мер, а нагрузка на медиков возросла во много раз, становится особенно важным персональное участие всех, кто имеет ресурсы и может помочь на деле.

Волонтеры, среди которых немало донских парламентариев, активно помогают в борьбе с пандемией. Так, активисты регионального волонтерского центра «Единой России» передали в БСМП Таганрога кислородный концентратор, средства защиты, более 200 продуктовых наборов и две тонны питьевой воды.

С ними свою помощь передала и депутат Заксобрания Ростовской области Светлана Пискунова.

- Осенью снова начался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Поэтому единороссы продолжают оказывать помощь медицинским учреждениям. По поручению секретаря регионального отделения партии Александра Ищенко приобретаются специальное оборудование, защитные костюмы, маски, продуктовые наборы, которые мы передаем в госпитали по всей области, - отметила Светлана Геннадьевна.

ИНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ

Кстати, БСМП Таганрога демонстрирует хорошие показатели по лечению пациентов не только в области, но и на уровне всей России.

По словам главного врача БСМП Таганрога Дмитрия Сафонова, зачастую пациенты поступают к ним в крайне тяжелом состоянии.

- Это требует иных подходов в лечении. Мы активно обмениваемся информацией с московскими коллегами, уже несколько лет сотрудничаем с научным центром МГУ. Их наработки активно сейчас применяем. Это позволяет добиваться выздоровления в очень непростых случаях, - подчеркнул главный врач Дмитрий Сафонов.

И кислородный концентратор для многих больных крайне важен.

Ранее «Комсомольская правда» - Ростов» сообщала, что в начале ноября волонтеры передали в больницы городов Зверево и Белой Калитвы кислородные концентраторы. А в госпитали Волгодонска, Морозовского и Орловского районов доставили десять тысяч масок, защитные костюмы, респираторы и перчатки. Кроме того, госпиталь в Сальском районе и еще несколько медучреждений получили по две тонны питьевой воды и десятки продуктовых наборов для врачей.