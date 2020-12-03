«Какой пацан не любит мотоцикл»: мужчина из Ростовской области стал байкером в 60 лет

Александр Михайлович всегда интересовался мотоциклами. Фото героя публикации.

Александр Белибердин из Таганрога, казалось бы, ничем не отличается от других заядлых байкеров. Он любит скорость, «покатушки» с друзьями и готов отправиться в путешествие на мотоцикле. Если бы не одно «но» — Александру Михайловичу 65 лет, а экстремальным хобби он занимается всего пятый год.

САМОЕ СЛОЖНОЕ — ПОДНЯТЬ БАЙК

Александр Михайлович говорит, что с детства ему нравилась быстрая езда. 10-летним подростком он любил кататься на велосипеде, а иногда и на мотоцикле. Семья мальчика жила скромно, поэтому ему лишь иногда удавалось оседлать «железного коня» друзей.

— Ну давайте честно! Какой пацан не любит мотоцикл? Это была мечта детства. Но у меня не было богатых родителей, помощников. Всего приходилось добиваться самому, зарабатывать, растить детей. Было не до мотоциклов. Зато когда вышел на пенсию, появилась свобода, — рассказывает байкер.

Художник Антон Тимченко изобразил Александра Белибердина. Фото героя публикации.

Александр Михайлович посоветовался с другом, изучил вопрос и купил первый байк. Признается, что первое время поездка не всегда проходила «гладко».

— Когда пытался ездить по городу на большом мотоцикле, падал четыре или пять раз, — продолжает он. — Едешь на байке стоя, натыкаешься на ямку, ну и все, лежишь на земле. Самое сложное — поднять байк, он весит почти 300 килограммов. Другие байкеры сразу подбегают, помогают. Что касается самого себя — просто встал и поехал дальше, ничего страшного.

ПУТЕШЕСТВИЯ НА БАЙКЕ

Александр Михайлович любит прокатиться с ветерком. Признается, что может разогнаться и до 200 километров в час. Правда уточняет, что лихачить можно далеко не везде, только там, где безопасно. Многое зависит и от «железного друга».

— Иногда на байке чувствуешь себя так, будто ты едешь на велосипеде по кочкам. На таком разгоняться вряд ли захочется. А иногда едешь на мотоцикле, а комфортно как в машине. На своем я могу проехать сто метров под дождем и остаться сухим. Аэродинамика.

Сейчас байкеры не катаются, но заходят в мастерскую Александра "У Михалыча". Фото героя публикации.

Обычно мотоциклист катается по области, по может отправиться в другой регион. Например, он ездил с другими байкерами в Приэльбрусье, Домбай и другие уголки родины. Говорит, что может проехать несколько часов и не устать.

— Например, были мы в Кабардино-Балкарии. Выезжаешь из Нальчика в обед, к вечеру — уже на дома. Подходишь в калитке, а во двор заезжать не хочется. Чувствуешь, что и еще бы немного покатался!

КОНИ В СТОЙЛЕ

Мужчина не состоит ни в одном байкерском клубе, но у него полно друзей-мотоциклистов. В теплое время они могут спонтанно собраться в поездку. Зимой, как говорит Александр Михайлович, все «поставили коней в стойло». Сейчас байкеры часто встречаются в мастерской у таганрожца.

— Я шью из кожи байкерские сумки, ножны, кошельки. Теперь это не просто мастерская, а центр притяжения байкеров. Зимой не катаемся, но все равно готовимся к сезону. Собираемся, обсуждаем технику, советуемся, — говорит собеседник.

Зимой байкер будет заниматься творчеством - шить изделия из кожи. Фото героя публикации.

К счастью, байкеру не приходится объяснять свою страсть родным. У Александра Михайловича два взрослых сына, они сами интересуются мотоциклами и автомобилями. Смена при этом подрастает большая: три внука и внучка. Всем не больше четырех лет, поэтому катаются пока максимум на велосипедах. Но, возможно, и они когда-нибудь отправятся на «покатушки» с дедушкой.