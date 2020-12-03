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Общество

«Какой пацан не любит мотоцикл»: мужчина из Ростовской области стал байкером в 60 лет

Александр Михайлович может разогнаться до 200 метров в секунду и провести в дороге целый день
Светлана ЛИСИЦЫНА
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Александр Михайлович всегда интересовался мотоциклами. Фото героя публикации.

Александр Михайлович всегда интересовался мотоциклами. Фото героя публикации.

Александр Белибердин из Таганрога, казалось бы, ничем не отличается от других заядлых байкеров. Он любит скорость, «покатушки» с друзьями и готов отправиться в путешествие на мотоцикле. Если бы не одно «но» — Александру Михайловичу 65 лет, а экстремальным хобби он занимается всего пятый год.

САМОЕ СЛОЖНОЕ — ПОДНЯТЬ БАЙК

Александр Михайлович говорит, что с детства ему нравилась быстрая езда. 10-летним подростком он любил кататься на велосипеде, а иногда и на мотоцикле. Семья мальчика жила скромно, поэтому ему лишь иногда удавалось оседлать «железного коня» друзей.

— Ну давайте честно! Какой пацан не любит мотоцикл? Это была мечта детства. Но у меня не было богатых родителей, помощников. Всего приходилось добиваться самому, зарабатывать, растить детей. Было не до мотоциклов. Зато когда вышел на пенсию, появилась свобода, — рассказывает байкер.

Художник Антон Тимченко изобразил Александра Белибердина. Фото героя публикации.

Художник Антон Тимченко изобразил Александра Белибердина. Фото героя публикации.

Александр Михайлович посоветовался с другом, изучил вопрос и купил первый байк. Признается, что первое время поездка не всегда проходила «гладко».

— Когда пытался ездить по городу на большом мотоцикле, падал четыре или пять раз, — продолжает он. — Едешь на байке стоя, натыкаешься на ямку, ну и все, лежишь на земле. Самое сложное — поднять байк, он весит почти 300 килограммов. Другие байкеры сразу подбегают, помогают. Что касается самого себя — просто встал и поехал дальше, ничего страшного.

ПУТЕШЕСТВИЯ НА БАЙКЕ

Александр Михайлович любит прокатиться с ветерком. Признается, что может разогнаться и до 200 километров в час. Правда уточняет, что лихачить можно далеко не везде, только там, где безопасно. Многое зависит и от «железного друга».

— Иногда на байке чувствуешь себя так, будто ты едешь на велосипеде по кочкам. На таком разгоняться вряд ли захочется. А иногда едешь на мотоцикле, а комфортно как в машине. На своем я могу проехать сто метров под дождем и остаться сухим. Аэродинамика.

Сейчас байкеры не катаются, но заходят в мастерскую Александра "У Михалыча". Фото героя публикации.

Сейчас байкеры не катаются, но заходят в мастерскую Александра "У Михалыча". Фото героя публикации.

Обычно мотоциклист катается по области, по может отправиться в другой регион. Например, он ездил с другими байкерами в Приэльбрусье, Домбай и другие уголки родины. Говорит, что может проехать несколько часов и не устать.

— Например, были мы в Кабардино-Балкарии. Выезжаешь из Нальчика в обед, к вечеру — уже на дома. Подходишь в калитке, а во двор заезжать не хочется. Чувствуешь, что и еще бы немного покатался!

КОНИ В СТОЙЛЕ

Мужчина не состоит ни в одном байкерском клубе, но у него полно друзей-мотоциклистов. В теплое время они могут спонтанно собраться в поездку. Зимой, как говорит Александр Михайлович, все «поставили коней в стойло». Сейчас байкеры часто встречаются в мастерской у таганрожца.

— Я шью из кожи байкерские сумки, ножны, кошельки. Теперь это не просто мастерская, а центр притяжения байкеров. Зимой не катаемся, но все равно готовимся к сезону. Собираемся, обсуждаем технику, советуемся, — говорит собеседник.

Зимой байкер будет заниматься творчеством - шить изделия из кожи. Фото героя публикации.

Зимой байкер будет заниматься творчеством - шить изделия из кожи. Фото героя публикации.

К счастью, байкеру не приходится объяснять свою страсть родным. У Александра Михайловича два взрослых сына, они сами интересуются мотоциклами и автомобилями. Смена при этом подрастает большая: три внука и внучка. Всем не больше четырех лет, поэтому катаются пока максимум на велосипедах. Но, возможно, и они когда-нибудь отправятся на «покатушки» с дедушкой.

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