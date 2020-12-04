Пасмурный морозный день ожидает ростовчан 4 декабря

Морозы вместе с зимой пришли в донскую столицу Фото: "КП" Архив

С каждым днем приход зимы ощущается все больше и больше. Сегодня температура и вовсе не поднимется выше нуля градусов. Но ощущаться будет так, как будто намного холоднее из-за неутихающего сильного ветра.

В утренние часы будет достаточно холодно - до минус 2 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в 0 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от минус 1 до минус 2 градусов. В пятницу, 4 декабря, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 11-13 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным и составит 765-766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 64 до 79 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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