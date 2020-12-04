Коронавирус в Ростове-на-Дону 4 декабря 2020: число жертв в области приближается к 1,5 тысячи

От коронавируса скончались еще 26 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону прирост заболевших составил 110 человек. Всего в Ростовской области коронавирусом за сутки заразились еще 345 человек. С начала пандемии число инфицированных достигло 41 358.

47,2% новых заболевших составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет. 24,1% пациентов — жители от 18 до 45 лет, 19,7% — пенсионеры от 66 до 79 лет. Меньше всего среди зараженных пожилых старше 80 лет — 4,4% и детей — 4,6%.

На данный момент лечение в стационарах проходят 2 185 человек. Состояние 185 заболевших оценивается как тяжелое. Эти пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Подтвердилась смерть от коронавируса еще 26 человек. Среди жертв 12 женщин в возрасте от 55 до 92 лет и 14 мужчин от 56 до 90 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время жертвами опасной инфекции стали 1 429 человек.

За сутки выздоровели еще 172 пациента. С начала пандемии от ковида вылечились 33 493 дончанина.