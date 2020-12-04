Ростовчанин нашел законный способ стать богаче на три миллиона рублей

Ростовчанин Денис Гвоздев мечтает стать известным комиком. Фото: предоставлено организаторам

Комик из Ростова отправился в Москву, чтобы круто изменить свою жизнь. Молодой парень, который какое-то время работал в донской столице официантом, мечтает о всенародной любви, больших заработках, признании и устрицах. Денис Гвоздев нашел способ добиться всего этого быстро. Ростовчанин находится всего в шаге от мечты и трех миллионов рублей.

Сейчас судьба ростовского юмориста зависит от его шуток. Если выступление парня посчитают достойным и он развеселит жюри, то на банковский счет ростовчанина прилетит огромная сумма денег. И он, кстати, уже даже придумал куда потратит деньги, если разбогатеет.

- Я перееду в Москву и буду дальше развиваться как комик. Хочу еще устриц попробовать. Штучки две, - поделился планами Денис Гвоздев.

Парень всего в шаге от победы. Фото: предоставлено организаторами

В борьбе за главный приз ему удалось оставить позади многих земляков. Он превзошел в шутках и юморе Камиля Зулфугарова, Гамлета Карояна, Сашу Смирнова, Гассана Джабера и других южан, который тоже пробовали свои силы.

Победа в юмористическом шоу очень важна для Дениса Гвоздева, ведь ему могут достаться сразу три миллиона рублей. Эти деньги помогут ему обосноваться в столице.

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