Лапароскопия, удаление миомы и лечение бесплодия в Ростове-на-Дону

Заведующая гинекологическим отделением Ирина Ляшенко. Фото: предоставлено МЦ "Семья".

Многие женские заболевания требуют оперативного вмешательства. А в ряде случаев только операция позволяет сохранить женщине здоровье и даже жизнь. О том, какие операции в гинекологии сейчас делают чаще всего, какие проблемы они помогают решить и что нужно делать, чтобы можно было вылечиться без операции, мы поговорили с заведующей гинекологическим отделением медицинского центра «Семья», Ириной Викторовной Ляшенко.

- Ирина Викторовна, расскажите, какие операции в вашем центре сейчас делают чаще всего?

- Конечно, на первом плане сейчас операции по удалению миомы матки. И, к сожалению, эта патология очень сильно помолодела. Если раньше мы удивлялись, когда к нам приходили с миомой женщины в 40 лет, то сейчас миоматозные узлы встречаются и у совсем молодых, двадцатилетних девушек. На втором месте операции по удалению кист яичников. Это также очень распространенная проблема. Значительное место занимают и операции по лечению бесплодия. Также мы проводим хирургические вмешательства в сфере beauty-терапии.

- Раньше в случае с миомой часто удаляли матку полностью. Как сейчас проводятся такие операции?

- Задача современной оперативной гинекологии – это не удаление органа. Мы стараемся максимально его сохранить, убрать узлы, а затем назначить терапию с тем, чтобы женщина потом могла стать матерью. При этом широко применяются лапароскопические доступы, которые позволяют сделать большой объем манипуляций.

Но не во всех случаях удается обойтись без удаления матки. Если миоматозные узлы достигли больших размеров или быстро растут, наблюдаются кровотечения или есть подозрение на онкологию, то принимается решение о полном удалении органа. Объем операции в каждом случае решается индивидуально.

- Есть ли какой-то способ избежать операции и вовремя пролечиться?

- При выявлении миомы матки небольших размеров раньше мы просто наблюдали и говорили: «Ну, придите еще через полгода, посмотрим». Сейчас от этой выжидательной тактики отказались. Существует ряд препаратов, которые назначаются сразу при выявлении миомы матки или кисты яичника. После их приема профилактический осмотр проводится для того, чтобы оценить эффективность этих препаратов. Подобные патологии нужно обязательно лечить терапевтически. Тогда процент оперативного вмешательства будет уменьшаться.

- Можно ли вылечить и кисту яичника без операции?

- Да, конечно. Если нет подозрения на онкологию, мы стараемся пролечить консервативно. И только при отсутствии эффекта идем на оперативное лечение. В большинстве случаев мы проводим лапароскопические операции через небольшие проколы. После такого вмешательства пациентка быстрее поправляется. Также лапароскопия позволяет минимизировать образование спаек.

- Вы сказали, что операции часто применяются при бесплодии. Расскажите подробнее.

- Целый пласт в оперативной гинекологии посвящен проблемам бесплодия. К сожалению, женщины сейчас поздно решаются на рождение первого ребенка. О беременности они начинают думать только к 40 годам и считают, что в 100% случаях им помогут программы ВРТ. Но это не так.

Зачастую женщинам в возрасте требуется оперативное вмешательство, чтобы устранить большое количество проблем. При лечении бесплодия золотым стандартом является метод лапароскопии. Он позволяет точно выявить причины бесплодия – эндометриоз, спаечные процессы и многое другое. Благодаря малоинвазивным методам подобные проблемы легко решаются.

- В какие сроки проходит лечение бесплодия?

- При выявлении эндометриоза мы должны в течение 6 месяцев его пролечить, если нет огромных эндометриозных кист. А после лапароскопии назначается дополнительная терапия на срок от 3 до 6 месяцев. В течение года мы должны полностью решить проблему пациентки. Это не правильно, что многие женщины ходят с талмудами своих обследований по разным больницам, где им назначают одни и те же анализы. Существуют стандарты по лечению бесплодия, и они должны соблюдаться в любом лечебном учреждении. Если метод лекарственной терапии не действует, значит, нужно делать лапаро или гистероскопию.

- Какие еще проблемы решают гинекологические операции?

- Распространены в гинекологии и пластические операции. Например, операции по коррекции промежности. Многие женщины сейчас стремятся улучшить ее внешний вид и функциональность.

Есть и более серьезные случаи. К таким можно отнести врожденные аномалии внутренних половых органов. Это может быть удвоение матки, наличие перегородок в органе. В таких случаях мы проводим реконструктивные операции, делаем из двух маленьких маток одну полноценную. Только в этом случае женщина сможет выносить и родить ребенка.

Встречается в нашей практике и такой порок развития, как синдром Рокитанского-Кюстнера. В этом случае у девочки отсутствуют или недостаточно развиты матка и влагалище. При этом сама девочка может иметь красивую фигуру и развитые молочные железы. Родителей такого ребенка должно насторожить, если в 14 лет при нормальном развитии у нее не наступила менструация. Но чаще девушки с подобными пороками обращаются к нам уже в 19-20 лет, когда у них случаются проблемы в половой жизни.

- Хотелось бы обратиться к мамам — если девочка хорошо развита, имеет нормальный вес, у нее нормально развиваются вторичные половые признаки, а менструации все никак нет, это повод пойти на прием к гинекологу. Также хотелось бы напомнить родителям о контроле за весом детей. Для ребенка одинаково плохо, если он истощен или набирает лишние килограммы. Для детской гинекологии и развития детородной функции это очень важно, - сказала в завершение разговора Ирина Ляшенко.

Сайт МЦ "Семья" https://mc-semya.ru/

Телефон (863) 223-17-77.