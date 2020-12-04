Седация в стоматологии: идеальное решение для тех, кто боится операции по имплантации

Генеральный директор сети стоматологических клиник «Доктор Келлер», стоматолог-ортопед Роман Валерьевич Погребов. Фото: предоставлено клиникой "Доктор Келлер"

Не все люди относятся к посещению кабинета стоматолога спокойно. В некоторых случаях психологическое состояние пациентов бывает настолько сложным, что требуется специальная медикаментозная седация, чтобы проводить сложные и длительные операции на зубах. Об особенностях седации и о том, чем она отличается от обычного наркоза, мы поговорили с генеральным директором сети стоматологических клиник «Доктор Келлер», стоматологом-ортопедом Романом Валерьевичем Погребовым.

- Роман Валерьевич, в каких случаях стоит рекомендовать применение седации при имплантации?

- Наша сеть клиник существует уже 10 лет. Более 7 мы проводим операции по имплантации. И могу сказать, что существует целый ряд сложностей, которые приходится решать с пациентом. Это могут быть стоматофобия, психомоторное возбуждение, затрудненное лечение «особых пациентов». Также процедура седации показана при больших объемах операции, если она длится более 2 часов. Седация – это технология, сочетающая комплекс мер, направленных на успокоение, физическое и эмоциональное расслабление пациента в ходе лечения.

У некоторых людей страх вида крови и даже простая мысль о том, что стоматолог будет что-то делать, могут вызвать настоящую паническую атаку. И в этом случае пациент может попросить о применении седации. Если же предполагается проведение долгой и сложной операции, доктор сам предложит подобную услугу, чтобы пациент мог комфортно перенести вмешательство. Процедура седации в сочетании с местной анестезией — это безопасная альтернатива глубокому наркозу, так как существует ряд принципиальных, просто колоссальных отличий!

- Скажите, пожалуйста, в чем же отличие седации от наркоза?

- Отличия принципиальные. Даже самые современные препараты, которые используются при наркозе, влияют на состояние пациента. Несмотря на то, что они действительно практически безопасны, все же после пробуждения ощущается небольшой дискомфорт. Также наркоз может быть противопоказан при некоторых заболеваниях, например, сердечно-сосудистой системы, сахарном диабете, гипертонии. А седация — это совершенно безопасный метод. Препараты, которые вводятся при седации, являются именно седативными, они не подавляют ЦНС так, как наркоз, благотворно влияют на сердце, не создают риска перепадов давления. То есть, у седации одни показания и нет противопоказаний. Она показана людям с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы, гипертонией, аритмией, в панических состояниях.

- Какие преимущества у данного метода? - На сегодняшний день процесс имплантации успешно осуществляется благодаря седации. Главным преимуществом седации можно назвать то, что она помогает людям, которые страдают боязнью зубных врачей, пережить оперативное вмешательство без психологических последствий. Безусловным плюсом является и безболезненный выход из седативного состояния, не имеющий сложных последствий.

Седацию можно использовать как при коротких, так и при длительных стоматологических манипуляциях. Это безопасный метод, зарекомендовавший себя как надёжный способ добиться максимального эффекта в лечении пациента.

- Как проходит процедура?

- После начала седации врач выполнит местную анестезию в полости рта, ведь седация – это только успокоение, а не обезболивание, однако пациент уже не будет испытывать никаких неприятных ощущений от укола. После этого стоматолог начинает работу. Пока он работает, врач-анестезиолог контролирует состояние пациента – частоту пульса, давление и другие показатели, а также следит за введением препарата, при необходимости регулируя дозу и прекращая подачу по завершении процедуры.

После имплантации зубов под седацией пациент просыпается примерно как от обычного глубокого сна – иногда не сразу понимая, где он находится, однако уже через несколько секунд возвращаясь в полное сознание. После внутривенной седации требуется полчаса-час для полного прекращения действия препарата. Остаток дня может наблюдаться небольшая сонливость, поэтому не рекомендуется возвращаться в этот день на работу – нужно отдохнуть дома.

- Такой подход практикуется, в основном, в зарубежных клиниках, - пояснил в завершение разговора Роман Погребов, - также он внедряется и в самых крупных стоматологических клиниках нашей страны, в число которых входит и «Доктор Келлер».

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