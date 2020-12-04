Ограничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 2020: какие запреты появились в регионе за месяц

В Ростовской области продолжают ужесточать ограничения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ограничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 2020: какие новые запреты появились. Рассказываем, как изменилась привычная жизнь ростовчан в ноябре и начале декабря.

В начале ноября власти ужесточили масочный режим. Теперь маски нужно носить не только в общественном транспорте, но и на территории парковок и лифтов.

Кроме того, появились ограничения для несовершеннолетних жителей. Детям в возрасте до 14 лет запретили посещать торговые центры и гипермаркеты без родителей или опекунов.

Некоторые ограничения начали действовать уже в этом месяце. С 1 декабря на спортивные соревнования будут допускать меньше зрителей. Может быть занято только 25 процентов посадочных мест. Изменения коснулись работы кинотеатров. Теперь залы могут заполняться только на 40 процентов.

Кроме того, приостановлена работа катков в торгово-развлекательных центрах. В других организациях катки продолжат работу, но в ограниченном режиме. Так, на одного человека должно приходиться не менее десяти квадратных метров.

По ночам, с 22:00 до 7:00 не разрешается проводить зрелищные мероприятия, в том числе с использованием пиротехники. Запрет не распространяется на концертные и театральные организации.

Напомним, в октябре в Ростовской области приостановили оказание плановой медпомощи. Позже власти пояснили, что исключение составляют курсовое и программное лечение, высокотехнологичная помощь, а также обследования призывников.

Кроме того, в регионе начали постепенно возвращать дистанционный режим. Предприятия и организации обязали перевести на «удаленку» 30 процентов сотрудников. Работать из дома должны пенсионеры в возрасте от 65 лет и люди с хроническими заболеваниями

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