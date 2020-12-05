Коронавирус в Ростове-на-Дону 5 декабря 2020: число заболевших в области превысило 40 тысяч человек

Больницы Ростовской области переполнены больными ковидом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 5 декабря 2020: в области и в городе по-прежнему неблагоприятная обстановка с ковидом. Ежедневная статистика все еще неутешительная. Так, на сегодняшний день, прирост заболевших за сутки составил 342 человека. И на сегодняшний день число заболевших составило 41700.

- За весь период в области выздоровели 33787 заболевших, в том числе за последние сутки – 294, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Новые инфицированные зарегистрированы в 49 городах и районах региона.

Возраст новых заболевших - от 18 до 80 лет. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 208 человек.

- В регистре еще 24 человека за сутки, - отметили в пресс-службе региона.

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 9317 тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период выполнено 1196,27 тысячи исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 181,19.

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В Ростовской области коронавирусом заразились уже 41 358 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 345 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 185 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 429 дончан. Выздороветь удалось 33 493 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 984,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,07.