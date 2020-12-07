Экстремальные перепады температуры ждут ростовчан на этой неделе

Какая погода ждут ростовчан на этой неделе Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе в Ростове-на-Дону ожидается непредсказуемая погода с резкими перепадами температуры. Жители некоторых районов области уже не первый день наблюдают сильнейшие морозы. Многие заметили, что такого холода давно не было на донской земле. На прошедших выходных температура опускалась в ряде территорий до 15 градусов ниже нуля. Однако на этой неделе природа преподнесет новые сюрпризы.

Завтра, 8 декабря, в столицу Ростовской области придет долгожданное потепление. Вот только температура все равно не поднимется выше 0. В течение светлого времени суток уличные термометры покажут 3 градуса со знаком "минус", а ночью - до 5 градусов мороза. По данным синоптиков, указанные значения не стоит воспринимать буквально, ведь по ощущениям будет значительно холоднее. Например, утреннюю погоду жителя города воспримут как 14 градусов ниже нуля. Кроме того, весь день будет пасмурно. Скорость ветра достигнет 8 метров в секунду.

Примерно такое же положение дел ожидается и в среду, 9 декабря. Воздух немного потеплеет. Температура будет находиться на уровне 4 градусов ниже нуля. Ощущаться температура будет как 10 градусов мороза. Ветер ослабнет до 6 метров в секунду, на весь день небо затянет тучами.

10 декабря, в четверг, потеплеет еще больше. Столбики термометров покажут минус 3 градуса, но фактически горожане буду чувствовать холод в 8 градусов мороза. Ветер стихнет, к вечеру небо проясниться, ненадолго покажется зимнее солнце.

В последний рабочий день недели, 11 декабря, впервые температура поднимется до плюсового значения. К обеду потеплеет до градуса выше нуля. Тем не менее, по ощущениям все равно будет мороз до 7 градусов. В течение светлой части суток ожидается переменная облачность.

Ни в один из дней этой рабочей недели не предвидится серьезных осадков. Может пойти небольшой снег, есть вероятность образование наледи на дорогах и тротуарах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стала ли зима в Ростове теплее: какой была погода 50 и 20 лет назад

С каждым годом погодные условия на донской земле удивляют все больше (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.