Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 7 декабря 2020: скончались более 20 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 декабря 2020 года. Фото: архив "КП"

По состоянию на 7 декабря в Ростовской области выявили еще 361 случай заражения коронавирусом. По данным регионального правительства, заболели уже 42417 человек. За последние сутки выздоровели 304 пациента, а всего - почти 34,5 тысячи.

Большинство новых инфицированных, как обычно, зафиксировали в Ростове-на-Дону. За ним идет Таганрог, Зерноградский район и Батайск. На данный момент лечение в стационарах получают 2352 человек. Среди них в тяжелом состоянии находятся 219 жителей. Врачи приняли решение подключить их к аппаратам ИВЛ, так как самостоятельно дышать они не могут.

За последние 24 часа в результате заражения скончался еще 21 пациент. Это 11 женщин в возрасте от 66 до 87 лет, а также 10 мужчин - от 49 до 91 года. У всех врачи выявили хронические заболевания, что могло спровоцировать осложнения в ходе болезни. Таким образом, за все время пандемии жертвами инфекции стали 1496 жителей области.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся свыше 27 тысяч человек. Всего же врачи обследовали более 125 тысяч.

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