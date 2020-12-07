Донские школьники и студенты победили в конкурсе профмастерства «Абилимпикс»

Завершился национальный чемпионат «Абилимпикс» Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

Донские школьники, студенты и специалисты приняли участие в национальном чемпионате «Абилимпикс». Конкурс профессионального мастерства проводился для людей с ограниченными возможностям. Участники из Ростовской области показали, что для них нет ничего невозможного — ребята завоевали сразу восемь медалей.

Из-за пандемии чемпионат проходил в очно-дистанционном режиме. Испытания проводились на разных площадках: в Новочеркасском колледже промышленных технологий и управления, Шахтинском техникуме дизайна и сервиса «Дон-Текс», Донском промышленно-техническом колледже имени Б.Н. Слюсаря и Ростовской специальной школе-интернате №41. Несмотря на новый формат, в этом году за победу боролись более двух тысяч человек со всей страны.

Чемпионат собирает все больше участников. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

В числе финалистов оказались донские школьники, студенты и специалисты. 21 человек из Ростовской области показал талант и навыки в 16 компетенциях. Их выбор традиционно разнообразен: от «Художественной вышивки» до «Поварского дела», от «Обработки текста» до «Промышленной робототехники». Ребята выполняли задание перед камерой на специально оборудованных рабочих местах. Для кулинаров подготовили удобную кухню, для программистов - продвинутый компьютерный класс, для сапожников - мастерскую с нужными станками и инструментами.

Участники из Ростовской области доказали, что для них нет ничего невозможного. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

Конкурсанты выполняли задачи, которые встречаются в реальной работе. Например, гончару нужно было смастерить кружку, повару - приготовить вареники и блюдо из рыбы, а фотографу - снять репортаж. Эксперт компетенции «Поварское дело» Екатерина Абраменко считает, что конкурс помогает участникам попробовать себя в профессии.

- Каждый чемпионат я не перестаю удивляться мужеству и самоотдаче каждого участника. В ходе конкурса предлагают выполнить те задания, которые могут встретиться в реальной жизни. Чтобы достойно выступить, нужно долго оттачивать навыки и много изучить. Так начинающие специалисты делают первые шаги в деле, могут изучить профессию. Это очень хорошая возможность для ребят, - пояснила эксперт.

«Абилимпикс» помогает не только попробовать себя в профессии, но и найти работу по специальности. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

Студент Новочеркасского технологического техникума Александр Балин поучаствовал в компетенции «Ремонт обуви». Он признался, что хотел бы связать жизнь с обувным делом. Для него «Абилимпикс» - прекрасная возможность проверить свои силы.

- Мне нужно было укоротить голенище сапога и заменить набойку на каблуке. Честно говоря, очень волновался, потому что у меня пока немного опыта. Зато теперь я знаю, что уже могу что-то сделать как мастер. Может быть, сегодня своей работой не очень доволен, хотя все получилось. Но мне всегда кажется, что я могу сделать что-то лучше, - рассказал Александр.

Конкурсанты выполняли задачи, которые встречаются в реальной работе. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

УЛУЧШИТЬ НАВЫКИ И НАЙТИ РАБОТУ

Однако «Абилимпикс» помогает не только попробовать себя в профессии, но и найти работу по специальности. Умения участников оценивают лучшие специалисты со всей страны. Юных мастеров могут заметить потенциальные работодатели.

- В ходе и регионального, и национального этапов для участия в деловой программе привлекают работодателей. Заметив профессионализм и талант участника, они могут предложить ему работу. Кроме того, участие в практическом испытании, полученные навыки - бесспорно, важные преимущества для начинающего специалиста.

Студент Донского промышленно-технического колледжа Илья Дзюба уверен, что чемпионат поможет ему получить работу мечты. Юноша собирается работать на производстве, управлять сложными роботами.

- Моя задача на конкурсе - запрограммировать робота так, чтобы он сам выполнял работу. Если сделать все правильно, машина самостоятельно может что-то покрасить, сварить или собрать. Думаю, что у меня сегодня все получилось. Такая работа в будущем уже не вызовет у меня сложностей. Для меня этот прогресс очень важен, чтобы стать настоящим профессионалом, - поделился Илья.

Для ученика ростовской школы-интерната Амира Курбанова очень важно совершенствоваться в гончарном деле. Можно сказать, юноша продолжает семейное дело: гончаром был его прадедушка. Теперь изящные вазы, необычные кружки и аккуратные тарелочки создает сам Амир.

- Я очень люблю создавать посуду, постоянно учусь. На конкурсе мне нужно было сделать декорированную кружку. Долго готовился и теперь надеюсь на хороший результат. Думаю, что для меня гончарное дело - призвание. Хочется быть лучшим в этой работе, - признался Амир Курбанов.

ПЛОЩАДКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Участники из Ростовской области доказали, что для них нет ничего невозможного. Они завоевали восемь наград: пять серебряных медалей и три медали призера национального чемпионата. Жюри высоко оценило работу дончан в таких компетенциях, как «Поварское дело», «Торговля», «Ремонт обуви» и многих других.

Донские школьники и студенты победили в конкурсе профмастерства «Абилимпикс» Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

Серебряный призер компетенции «Поварское дело» Алина Шимчак призналась, что к конкурсу отнеслась со всей серьезностью: подготовка заняла почти три года.

- Никогда не было сомнений, что хочу стать поваром. А когда поступила в колледж, преподаватель рассказала про «Абилимпикс». Мы начали готовиться с самого первого курса, очень хотелось проявить себя. Думаю, у меня все хорошо получилось! Старания не пропали даром! - рассказала студентка Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления.

«Абилимпикс» - действительно важное мероприятие. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

Однако в чемпионате приняли участие не только начинающие специалисты, но и профессионалы. В ходе деловой программы конкурса прошло Всероссийское совещание по вопросам инклюзивного профессионального образования. Эксперты обсудили порядок конкурса, новые компетенции и трудоустройство людей с ограниченными возможностями. В рамках совещания прошла церемония награждения «Лучшая практика - 2020». Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления занял второе место во всероссийском рейтинге профессиональных образовательных организаций.

- На базе колледжа создан региональный центр развития движения «Абилимпикс». Чемпионат проходит в нашем учебном заведении с 2017 года. В этом году конкурс впервые проводился в онлайн-формате. Некоторым участникам было психологически сложнее проходить испытания в таком режиме. Несмотря на это, ребята отнеслись к чемпионату ответственно и показали высокий результат, - прокомментировала директор Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления Галина Григорьева.

Заместитель министра общего и профессионального образования Андрей Фатеев считает, что «Абилимпикс» - площадка, где каждый может продемонстрировать мастерство вне зависимости от особенностей здоровья.

- «Абилимпикс» - действительно важное мероприятие. Кто-то из участников может определиться с профессией, кто-то - получить необходимые навыки, а для кого-то это хорошая возможность познакомиться с работодателем. Именно поэтому чемпионат собирает все больше участников. Каждый раз ребята показывают, что готовы преодолевать любые трудности на пути к мечте, - говорит Андрей Фатеев.