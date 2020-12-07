В Ростовской области медсестер ковидного госпиталя уволили за пьянку в отделении

Двух медсестер уволили за пьянку на рабочем месте

В ЦРБ одного из районов Ростовской области произошел скандальный инцидент. Местная жительница, чью маму положили в реанимацию, «застукала» медсестер этого отделения пьяными. Более того, женщина сняла их на видео и выложила запись в сеть.

На ролике – две женщины, одна из которых – в защитном костюме.

За кадром звучит голос родственницы больной: «Вы пьяные. Так не пойдет. Вы нормально пациентов обслуживаете? Люди мрут! Это реанимация. Вас уволят!».

- Да. И что? Ну уволят и уволят, - отвечает медсестра. - Снимайте нас. Нас уволят. Да. Дальше что? Хорошо, нас уволят. Ну снимайте. Вы сняли? Вы видите? Мы что, пьем?

Дальше женщинам предлагают пройтись. Медработница не теряется и начинает танцевать. При этом она настаивает, что трезва.

Посетители больницы грозятся вызвать полицейских, медсестра соглашаетесь с этим, резюмируя «Давайте сейчас вызовем полицию. Вызывайте, и будем нюхать, от кого воняет, а от кого нет».

После того, как ролик был опубликован в интернете, история получила логическое продолжение.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» в больнице, медсестры были уволены. Правда, собеседник издания отметил при этом, что алкогольные напитки они распивали уже после смены.

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