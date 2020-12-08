Как оформить европротокол: особенности и частные ошибки

Для оформления инцидента не всегда требуются полицейские. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области наступили морозы, дороги обледенели, стало больше дорожно-транспортных происшествий. Сегодня, 8 декабря, на одной из главных артерий города - проспекте Стачки - образовалась огромная пробка из-за незначительной аварии с участием двух машин. Сотни жителей опоздали на работу и учебу, в глухом заторе стояли "скорые" и полицейские машины. А ситуация разрешилась только после того, как на место прибыли сотрудники ГИБДД, чтобы оформить дорожное происшествие.

Вот только всего этого можно было бы избежать, если бы водители самостоятельно зафиксировали ДТП. А для этого необходим европротокол - специальное извещение об аварии. Он помогает урегулировать ситуацию быстро и, главное, прозрачно.

В КАКИХ СИТУАЦИЯХ МОЖНО ОФОРМЛЯТЬ ЕВРОПРОТОКОЛ

Существует ряд правил, по которым вы вправе самостоятельно зафиксировать ДТП. В их числе - отсутствие пострадавших. Оформление возможно, если столкнулись и получили повреждения только два автомобиля, оба водителя имеют страховку ОСАГО и согласны использовать европротокол. Кроме того, одно из главных требований - ущерб машине не должен превышает 100 тысяч рублей. В противном случае, аварию должны оформлять сотрудники дорожной полиции.

Возникает закономерный вопрос: как быть, если не получается сразу определить, сколько денег потребуется на ремонт? Конечно, не каждый из нас работает механиком, но все пользуются телефонами со свободным выходом в интернет. Тем более, почти все водители знают расценки на техническое обслуживание авто и могут прикинуть, сколько будет стоит новый бампер или фара.

Кстати, в случае, если повреждения минимальны, а вы все равно вызываете на место ГИБДД, можно даже получить штраф в размере тысячи рублей. Так что лучше заполнять самим.

ЧТО НУЖНО ВПИСЫВАТЬ В ЕВРОПРОТОКОЛ

В документе необходимо указать, где и когда произошло ДТП, свидетелей, данные об автомобилях и владельцах, а также полное название страховой компании, номер полиса и дату его действия.

Кроме того, в бланке указывается место, куда пришелся первый удар, а также перечисляются все повреждения. В разделе «замечания» нужно вписать, кем вы себя считаете - потерпевшим или виновником аварии. А в «обстоятельствах ДТП» выбрать из предложенных пунктов, отметить их галочками и написать их общее количество.

А уже в последнюю очередь нужно нарисовать схему происшествия. Необязательно демонстрировать таланты художника, достаточно схематично отобразить все, что имеет отношение к аварии: проезжую часть с названием улиц, дорожную разметку, знаки и светофоры.

После этого внимательно прочитайте, что указал в своем бланке и другой водитель. Если претензий нет, оставляйте свою подпись. В противном случае, укажите, что вы не согласны и поставьте галочку в соответствующей графе.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

В эфире радио «Комсомольской правды - Ростов» на 89,8 FM старший инспектор по особо важным поручениям донского ГИБДД Максим Васильев рассказал о действиях после оформления документа. По его словам, в первую очередь следует сфотографировать аварию и обменяться телефонами для связи.

- В течение пяти рабочих дней водители должны предоставить данные европротокола в свои страховые компании. В случае, если виновник не принес извещение в этот срок, в последующем с него могут списать сумму, которую компания выплатила пострадавшему, - отметил Васильев.

Хотя европротокол внедрили в систему давно, многие водители до сих пор опасаются самостоятельно оформлять ДТП. Люди боятся ошибиться при заполнении извещения и не получить выплаты от "страховой". Инспектор выделил основные ошибки, которые встречаются при перечислении данных об аварии.

- Во-первых, все графы должны быть заполнены. Внесение изменений и корректировки не допускаются. Во-вторых, нужно указать, кто виновник, а кто пострадавший. Если нужно внести какие-то дополнения в бланках, то обязательно под ними оба водителя оставляют подписи, - добавил сотрудник донского ГИБДД.

Между тем, за время, что существует такая практика, все больше людей стали пользоваться европротоколом. Исключения составляют лишь возрастные водители, которые привыкли действовать по старинке.

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