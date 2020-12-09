Неправильный прикус и методы его исправления: опытный ортодонт рассказал, как вредные привычки могут спровоцировать серьезные проблемы с прикусом.

Ортодонт рассказал, как вредные привычки могут спровоцировать серьезные проблемы с прикусом Фото: Дадаян Давид

Здоровые зубы и красивая улыбка - мечта каждого человека. Вот только далеко не всем везет обладать этими качествами с рождения. Зачастую люди страдают от постоянных визитов к стоматологам, тратят огромные деньги на устранение всевозможных проблем. Специалисты повторяют, что зубы нужно беречь с самого детства, ведь нарушения развиваются годами. В юном возрасте мало, кто задумывается об этом, поэтому вся ответственность ложится на плечи родителей. В эфире радио "Комсомольская правда" специалист по ортодонтии, опытный стоматолог Максим Подвальников рассказал о том, как исправить прикус без брекетов и пластинок, а так же что делать, если прикус уже неправильный.

МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ ТОЖЕ НУЖНО ЛЕЧИТЬ

В первую очередь доктор объяснил, что провоцирует проблемы.

- Неправильный прикус формируется по нескольким причинам. Первая и самая распространенная - это вредные привычки из детства. Сосание соски, пальца, закусывание нижней губы, а также затрудненное дыхание через нос. Последнее заставляет ребенка открывать рот, что приводит к сужению верхней челюсти, а нижняя может выходить вперед, вправо, влево или назад - отметил Максим Подвальников. - В детском возрасте, когда идет активный рост, чаще всего достаточно просто убрать вредную привычку, чтобы организм адаптировался и проблема устранилась самостоятельно.

Интересно, что неправильный прикус также связан с преждевременной потерей молочных зубов. Взрослые ошибочно думают, что лечить их не смысла, ведь они все равно выпадут. Но, по словам стоматолога, без молочных зубов у ребенка нарушается развитие как верхней, так и нижней челюсти. И если молочный зуб выпал слишком рано, то остальные зубки начинают смещаться, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. Это и приводит к деформации. В итоге, когда приходит время для появления коренных зубов, им просто не хватает места.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПРИКУС

Имеют место и генетические особенности в развитии челюсти. Но такие случае встречаются достаточно редко. Возникает вопрос: как действовать родителям, если возникла необходимость вырвать зуб у ребенка?

- Допустим вы пришли в стоматологию, вам или ребенку сказали, что зуб спасти невозможно и нужно удалить, - говорит врач. - Это лучше, так как вы устраните источник инфекции. Сразу после этой процедуры вы идете на консультацию к ортодонту. И, если до появления постоянного зуба остается много времени, необходимо это место удерживать, у взрослого же необходимо провести протезирование, т.е. закрыть образовавшийся промежуток. Для этого есть много профессиональных способов.

Почему же так важно иметь правильный прикус? По словам специалиста, во-первых, это эстетика, которая играет важную роль в формировании психики и самооценки. Во-вторых, неправильное расположение зубов провоцирует неравномерную нагрузку на них. Из-за этого они разрушаются и служат вам гораздо меньше, чем могли бы. И третье, неправильный прикус может привести к проблемам с нижнечелюстным суставом.

КОГДА ЖЕ ПОКАЗАТЬ РЕБЕНКА ОРТОДОНТУ

- Есть два золотых возраста, когда обязательно нужно попасть на консультацию к ортодонту, - добавил стоматолог. - Это 6-7 лет, когда передние зубы меняются на постоянные, и 11-12 лет во время активного роста организма. В это время можно делать настоящие чудеса, выравнивая зубы и направляя рост челюстей.

Максим Подвальников также перечислил средства, которые используются для выравнивания зубов. По его словам, на сегодня их существует огромное количество. Это могут быть пластинки, корректоры, которые похожи на боксерские капы, брекеты и современная технология - элайнеры. Кроме того, в реалиях современного мира работа ортодонта стала намного проще и главное приятней для пациента. Если раньше необходимо было делать слепки, что доставляло массу неудобств, то теперь ту же функцию выполняют сканеры.