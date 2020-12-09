У погибших людей были сопутствующие заболевания, которые осложняли лечение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 декабря 2020 года: за сутки COVID-19 унес жизни 25 дончан. В регионе медики выявили 372 новых случая заражения. Общее число людей с лабораторно подтвержденным коронавирусом достигло 43157.

Сейчас в больницах и стационарах донского региона получают лечение 2338 пациентов. Врачи приняли решение подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких 223 человека.

В регионе врачи спасли от коронавируса уже 34981 человека. Только за последние сутки выздоровели 365 дончан.

Медики следят за состоянием здоровья 27623 человек. Все эти люди находятся под наблюдением из-за сомнительных симптомов и контакта с заболевшими людьми. Врачи сняли с медицинского наблюдения уже 99,19 тысячи человек из 126,71 тысячи дончан.

Патологоанатомы за минувшие сутки подтвердили смерть от коронавируса у 25 человек с COVID-19. В числе погибших оказались 10 женщин в возрасте от 56 до 91 года, а также 15 мужчин – от 43 до 85 лет. У всех погибших пациентов лечение COVID-19 было затруднено из-за хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. С момента начала пандемии жертвами коронавируса в Ростовской области стали уже 1547 человек.

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