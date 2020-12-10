Громкое убийство ростовчанки на улице Нансена будут расследовать москвичи

Женщина скончалась на месте ЧП. Фото: Александр ГЛУЗ

Уголовное дело об убийстве 40-летней ростовчанки на улице Нансена теперь будут расследовать в Москве. Кровавая расправа, произошедшая утром в октябре 2019 года, прямо на глазах у случайных прохожих, тогда шокировала весь Ростов.

Еще бы! Люди видели, как к симпатичной женщине, стоявшей у входа в офис продаж строительной компании, подошел темноволосый молодой мужчина и сходу нанес ей несколько ударов ножом. Несчастная рухнула на асфальт, истекая кровью. А он спокойно удалился с места кровавой трагедии. Очевидцы сообщали: нападавший был не один. Рядом с ним находился еще и, похоже, его приятель.

В городе был объявлен план «Перехват». Появилась информация, что расправившийся с женщиной столь чудовищным образом мужчина уехал на белой машине. Будто бы его «зафиксировали» камеры видеонаблюдения, установленные в том районе.

Однако, спустя время правоохранительные органы сообщили, что подозреваемый сам явился с повинной. Это оказался 29-летний житель Дагестана. Мужчина утверждал, что будто бы некоторое время назад отдал женщине крупную сумму для покупки квартиры, но она якобы его обманула и деньги обратно не вернула…

Еще тогда многим эта версия показалась очень странной. Во-первых, любые передачи сумм при купле-продаже квартир всегда строго фиксируются. Во-вторых, по всем спорным вопросам можно было бы обратиться к руководству «должницы» или в правоохранительные органы. А не убивать, да еще на глазах у всех!

Однако следствие приняло в разработку именно эту версию. С чем категорически не согласна мать убитой женщины.

В итоге, она в режиме видеоконференцсвязи сообщила председателю Следственного комитета России, что следствием были отработаны не все версии, и в мотивах, которые двигали напавшим на ее дочь, разобрались не до конца. И тот принял решение передать расследование дела об убийстве из регионального следкома в производство следователей центрального аппарата. А еще провести служебные проверки в отношении сотрудников, которые до этого занимались расследованием той трагедии.