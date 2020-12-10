Прививки от коронавируса и гриппа 2020: какова эффективность вакцинации и кому нельзя делать

Ростовский врач рассказал все, что нужно знать о прививках от коронавируса и гриппа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовский врач рассказал, в чем отличие прививки от коронавируса, кому делать нельзя и снизит ли вакцина иммунитет к другим инфекциям. Об этом в студии радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM рассказал заместитель главного врача МЦ «Семья» Николай Воликов.

- Вы как врач за вакцинацию?

- Как и любое новое дело, вакцинация от коронавируса, конечно, вызывает споры. Это понятно. Но давайте опираться на официальные данные. По заявлению производителя, иммунитет после первого введения вакцины через три недели составляет около 92%, а через такой же срок после второго введения препарата – 95%. Оснований не доверять этим данным пока нет. Вакцина работает. Я бы советовал обязательно прививаться группам риска: работникам больниц, школ, детских садов. Медицинские работники понятно почему – они чаще всего контактируют с зараженными. А в школах и детских садах опасность заболеть ковидом серьезная, ведь дети чаще всего являются бессимптомными переносчиками инфекции.

- Правильно ли сказать, что в смысле эффекта, вакцина от коронавируса похожа на вакцину от гриппа – стопроцентной гарантии от заражения не дает, но болезнь будет протекать легче, если вакцинироваться?

- Не совсем так. Если мы говорим о вакцине от гриппа, то ее эффективность гораздо ниже, чем от вакцины от коронавирусной инфекции. Вообще, эффективность вакцины от гриппа примерно на уровне 50%, но фактически данные выше, потому что множество подвидов вируса гриппа существует. И – да, если привиться от коронавируса, то даже при заражении заболеваемость будет протекать в так называемой стертой форме. То есть, легче.

- А каковы основные противопоказания к вакцинированию?

- Есть несколько ключевых противопоказаний. Во-первых, это любые аллергические реакции на компонент, который содержит вакцина, абсолютным противопоказанием является введение вакцины беременным и тем женщинам, которые осуществляют грудное вскармливание, а также детям до 18 лет. Других, подчеркну, абсолютных противопоказаний у вакцины нет. Разумеется, ее с осторожностью нужно применять к людям пожилого возраста. В остальных случаях, ответственность лежит на враче, который принимает решение допускать пациента к вакцинированию или нет. У любого организма существуют свои нюансы.

- Частый вопрос: снизит ли вакцина иммунитет к другим инфекциям?

- Нет. Вакцина действует изолировано на выработку иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19.

КСТАТИ

Эфир по теме слушайте в пятницу, 11 декабря, в 17:03 на радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM. Звоните в студию по номеру: 8 (863) 333-24-22.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Едим и выздоравливаем: что есть во время коронавируса, рассказала врач

Не только от антибиотиков и противовирусных средств зависит, как будет протекать процесс выздоровления. Очень важно помочь организму и правильным питанием. О том, как есть и выздоравливать, корреспонденту «Комсомольской правды» рассказала врач эндокринолог-диетолог (подробности)