Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 17 декабря: скончались еще 28 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 декабря 2020 года. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

По состоянию на 17 декабря в Ростовской области выявили еще 387 случаев заражения коронавирусом. Всего, по данным регионального правительства, за время пандемии заразились 46225 человек. Есть и положительная динамика: за последние сутки выздоровели 339 пациентов, а всего - более 37 тысяч.

Большинство новых случаев, как обычно, выявлено в Ростове-на-Дону. За ним идет Зерноградский район и Новочеркасск. На данный момент в стационарах получают лечение 2655 жителей Дона. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 243 человека.

За последние сутки в результате заражения скончались еще 28 пациентов. Среди них 13 женщин в возрасте от 58 до 83 года, а также 15 мужчин - от 44 до 83 лет. У всех были выявлены хронические заболевания, что могло спровоцировать осложнения в ходе болезни. Таким образом, за весь период пандемии жертвами инфекции в области стали 1758 человек.

Кроме того, под медицинским наблюдением сейчас находятся более 30 тысяч дончан. Всего врачи обследовали свыше 131,57 тысячи человек.

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