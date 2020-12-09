Ощутимо потеплеет в Ростове-на-Дону после лютых холодов

Лютые холода сменятся потеплением в Ростове Фото: "КП" Архив

Резкое потепление после лютых холодов ожидает жителей донской столицы. Продолжит бушевать только сильный и холодный ветер.

В утренние часы будет особенно холодно - от минус 5 до минус 7 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от 0 до минус 2 градусов. Но к вечеру снова похолодает - до минус 3 градусов. В среду, 9 декабря, в донской столице будет облачно только утром и вечером, а днем вовсю будет светить яркое солнце. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 13-14 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным и составит 764-765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 43 до 75 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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