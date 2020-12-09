Трек дончанина попал в мем про танцующих носильщиков гробов и прогремел на весь мир

Антон Игумнов написал трек "Astronomia" десять лет назад. Фото героя публикации.

Российских исполнителей, которых чаще всего слушали иностранцы, назвал стриминг-сервис Spotify. И, как оказалось, вторым по популярности стал музыкант из Каменска-Шахтинского Антон Игумнов или Tony Igy. Лидерство дончанин уступил только великому композитору Петру Ильичу Чайковскому.

ПАНДЕМИЯ ДАЛА ХОД

Трек Антона «Astronomia» не слышал только тот, кто не сидел в Интернете. Именно он звучит в знаменитом меме, изображающем пританцовывающих носильщиков гроба. Видео снято в Гане, где людей в последний путь действительно провожают песнями и плясками.

Пользователи соцсетей стали использовать мем, чтобы подшутить над неудачами.

В итоге видео, а заодно и трек, быстро стали известны всему миру. А автору композиции начали активно писать иностранцы.

— В «Инстаграме» стал получать сообщения от ребят из разных стран. Мол, смотрите, это ваш трек? В основном, афроамериканские дети, молодые люди. Мем появился во время пандемии и очень быстро разошелся, — рассказал Антон Игумнов.

СТАЛ ПОПУЛЯРНЫМ 10 ЛЕТ СПУСТЯ

На самом деле популярную «Astronomia» Антон написал еще в 2010 году. И, как признается сам автор, даже не надеялся попасть с этой работой в мировые чарты. Музыкант просто записал трек и выложил его в Сеть. Уже тогда композиция стала одной из популярных в России, а еще через десять лет — в мире.

К слову, Антон спокойно относится к использованию своих треков. Это не первый раз, когда он слышит свою музыку в различных мемах и интернет-приколах. По его мнению, иногда это даже помогает.

— Если трек был изначально популярным и попал в мем, то, конечно, видео с ним будут блокировать, - говорит музыкант. - Если не очень, то вряд ли на это кто-то обратит внимание. Хотя, как показал мой опыт, это даже помогает сделать трек популярнее.

Сейчас Антон Игумнов продолжает заниматься музыкой в Каменске-Шахтинском: записывает свои треки и делает аранжировки. А еще работает над клипом к вокальной версии трека «Astronomia».

КСТАТИ

На первом месте рейтинга расположился композитор Петр Чайковский. Его произведения можно услышать почти в ста плейлистах на Spotify. Четвертым по популярности стал дуэт из Санкт-Петербурга Matisse & Sadko. В пятерке лидеров оказался также диджей из Энгельса ARTY.