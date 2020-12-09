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Трек дончанина попал в мем про танцующих носильщиков гробов и прогремел на весь мир

Антона Игумнова признали одним из самых популярных за рубежном российских исполнителей
Светлана ЛИСИЦЫНА
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Антон Игумнов написал трек "Astronomia" десять лет назад. Фото героя публикации.

Антон Игумнов написал трек "Astronomia" десять лет назад. Фото героя публикации.

Российских исполнителей, которых чаще всего слушали иностранцы, назвал стриминг-сервис Spotify. И, как оказалось, вторым по популярности стал музыкант из Каменска-Шахтинского Антон Игумнов или Tony Igy. Лидерство дончанин уступил только великому композитору Петру Ильичу Чайковскому.

ПАНДЕМИЯ ДАЛА ХОД

Трек Антона «Astronomia» не слышал только тот, кто не сидел в Интернете. Именно он звучит в знаменитом меме, изображающем пританцовывающих носильщиков гроба. Видео снято в Гане, где людей в последний путь действительно провожают песнями и плясками.

Пользователи соцсетей стали использовать мем, чтобы подшутить над неудачами.

В итоге видео, а заодно и трек, быстро стали известны всему миру. А автору композиции начали активно писать иностранцы.

— В «Инстаграме» стал получать сообщения от ребят из разных стран. Мол, смотрите, это ваш трек? В основном, афроамериканские дети, молодые люди. Мем появился во время пандемии и очень быстро разошелся, — рассказал Антон Игумнов.

СТАЛ ПОПУЛЯРНЫМ 10 ЛЕТ СПУСТЯ

На самом деле популярную «Astronomia» Антон написал еще в 2010 году. И, как признается сам автор, даже не надеялся попасть с этой работой в мировые чарты. Музыкант просто записал трек и выложил его в Сеть. Уже тогда композиция стала одной из популярных в России, а еще через десять лет — в мире.

К слову, Антон спокойно относится к использованию своих треков. Это не первый раз, когда он слышит свою музыку в различных мемах и интернет-приколах. По его мнению, иногда это даже помогает.

— Если трек был изначально популярным и попал в мем, то, конечно, видео с ним будут блокировать, - говорит музыкант. - Если не очень, то вряд ли на это кто-то обратит внимание. Хотя, как показал мой опыт, это даже помогает сделать трек популярнее.

Сейчас Антон Игумнов продолжает заниматься музыкой в Каменске-Шахтинском: записывает свои треки и делает аранжировки. А еще работает над клипом к вокальной версии трека «Astronomia».

КСТАТИ

На первом месте рейтинга расположился композитор Петр Чайковский. Его произведения можно услышать почти в ста плейлистах на Spotify. Четвертым по популярности стал дуэт из Санкт-Петербурга Matisse & Sadko. В пятерке лидеров оказался также диджей из Энгельса ARTY.

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