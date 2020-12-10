Донские медики фиксируют все новые случаи заражения. Фото: Архив КП

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 декабря 2020 года: умер 18-летний парень. За минувшие сутки медики зарегистрировали еще 26 смертей пациентов, больных коронавирусом.

На утро четверга, 10 декабря, из лабораторий поступили данные о 378 новых случаях заражения коронавирусом. Общее число больных ковидом людей в донском регионе - 43535 человек.

Сейчас лечение в ростовских стационарах и ковидных госпиталях получают 2329 пациентов. Медики подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких 227 человек.

Врачам удалось спасти от смертельно опасного вируса еще 249 пациентов. С момента начала пандемии выздоровели 35230 человек.

Патологоанатомы доказали то, что COVID-19 стал причиной гибели за минувшие сутки еще 26 человек. В числе умерших оказались 10 женщин. Самой молодой из их числа - 33 года, а самой взрослой - 90 лет. Коронавирус унес жизни 16 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет. У всех этих людей были сопутствующие хронические заболевания.

С момента начала пандемии коронавирус унес жизни 1573 жителей Ростовской области.

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