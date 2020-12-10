Как будем жить в следующем году: в донском парламенте подводят итоги работы

Сергей Михалев рассказал об основных законах, принятых депутатами ЗС РО. Фото: пресс-служба ЗС РО

Этот год выдался непростым для жителей Ростовской области и всей страны в целом. В условиях пандемии коронавируса населению были оказаны беспрецедентные меры поддержки. А все социальные обязательства выполнены в полном объеме. Радует, что и в следующем году политика останется социально направленной.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области - председатель комитета по социальной политике, депутат Сергей Михалев рассказал об основных итогах работы в уходящем году и озвучил планы на будущее.

«РАБОТАЛИ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО НУЖНО»

Как сообщил Сергей Александрович, депутатам не один раз пришлось проводить внеочередные заседания, чтобы обсудить меры поддержки, оказываемые во время пандемии коронавируса.

- Работали по большей части с чистого листа. Работали столько, сколько нужно. Все силы были направлены на то, чтобы предусмотреть необходимые меры поддержки во время пандемии, - рассказал Сергей Александрович Михалев. - Все решения были нацелены на то, чтобы поддержать самую незащищенную часть населения - малоимущих граждан. При принятии мер поддержки мы предусматривали, прежде всего, адресность. При этом была увеличена планка для тех людей, которые получают адресную социальную помощь.

В результате такой работы количество людей, получивших поддержку от государства, значительно увеличилось. И, таким образом, сейчас до 60 тысяч семей могут претендовать на эту помощь.

Еще один законопроект, который утвердили донские парламентарии, касался поддержки семей с детьми в возрасте от трех до семи лет. Причем законопроектом предусмотрен беззаявительный порядок предоставления соцвыплат.

Выплата семьям с детьми от 3 до 7 лет стала существенной материальной помощью малообеспеченным семьям, имеющим детей. Ведь это одна из категорий граждан, которым особенно нужна поддержка. Данная мера позволила уже в июне этого года 72 тысячам семей получить дополнительную выплату, размер которой составил 5 549 рублей.

- Еще один закон, который был принят парламентариями, касается тех граждан, которые пустили к себе на проживание людей старшего возраста или инвалидов. Значительно увеличилась сумма выплат. С 1 117 рублей она выросла до 5 000 тысяч рублей, - отметил Сергей Михалев.

БЮДЖЕТ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Стоит отметить, что уже разработан в первом чтении проект бюджета на 2021-2023 годы. Главный финансовый документ региона по-прежнему остается социально направленным. Так, по словам Сергея Александровича Михалева, в 2021 году на социальные программы потратят почти 71 процент бюджетных средств.

- Я хотел бы остановиться на вопросах здравоохранения, потому что это сегодня волнует практически всех жителей нашей области, да и страны в целом. Во-первых, значительно увеличены суммы на лечение онкологических заболеваний. Так, для сравнения в этом году на высокотехнологичную медицинскую помощь потратили 251 миллионов рублей. На следующий год предусматривается 810 миллионов рублей. Значительно увеличивается и финансирование, и количество высокотехнологичных операций, - прокомментировал Сергей Михалев.

Также, по словам депутата, вырастет сумма, выделяемая на онкологическую помощь. Для сравнения в 2020 году на это предоставляли 6,3 миллиарда рублей, а в 2021 году сумма увеличится на 300 миллионов рублей.

- Средства будут направлены на лечение онкологических заболеваний и оснащение центров. При этом на Дону созданы уже 11 центров. Их необходимо дооснастить. А еще три центра откроются, - отметил Михалев.

Также депутат сообщил, что увеличивается финансирование на диспансеризацию жителей, а также объяснил, чем вызвана такая необходимость.

- Во-первых, время для диспансеризации было упущено из-за пандемии. Также мы предусматриваем тот момент, что после коронавирусной инфекции больным надо восстанавливаться. Поэтому потребуются дополнительная диспансеризация и дополнительное лечение. Средства на эти цели предусмотрены, причем с увеличением по сравнению с нынешним годом, - продолжил Сергей Александрович.

Отметим, на Дону также продлили до 2026 года действие регионального материнского капитала.

Еще один закон, в который вносили поправки депутаты Ростовской области, касался дополнительной материальной поддержки руководящего педагогического состава в сельской местности.

Плюс был пересмотрен в сторону увеличения прожиточный минимум для пенсионеров.

В целом можно отметить, что и в следующем году все меры соцподдержки, оказываемые гражданам, сохранятся.

ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Также депутаты областного Законодательного собрания считают необходимым перенести на федеральный уровень финансирование лечения дончан, страдающих редкими орфанными заболеваниями, в частности, спинально-мышечной атрофией. Предложение донских парламентариев поддержали и коллеги донских депутатов из Южно-Российской парламентской ассоциации.

- Спинально-мышечная атрофия ведет к тяжелым последствиям и полной зависимости больных от тех людей, с которыми они проживают. Мы считаем, опираясь на мнение специалистов, что необходимо меру поддержки, оказываемую в лечении таких граждан, перенести на федеральный уровень, - рассказал Сергей Михалев.

Эти выводы, к которым пришли депутаты, вполне логичны. Сейчас стоимость первого курса лечения одного больного со спинально-мышечной атрофией составляет от 40 до 47 миллионов. А впоследствии - от 24 до 26 миллионов в зависимости от степени тяжести заболевания.

- На сегодняшний день у нас в области 58 таких больных. Из них - 47 детей. Чем раньше начинается лечение, тем лучше его результаты. Вплоть до того, что человек сможет сам себя обслуживать и не будет таким зависимым от близких. Заручившись поддержкой всех коллег Южно-Российской парламентской ассоциации, мы, депутаты Законодательного собрания Ростовской области, направили соответствующее обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой и председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину, - подытожил Сергей Михалев.