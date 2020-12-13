«Пусть моя сестричка выздоровеет»: о чем дети просят Деда Мороза

На Снегурочке нередко экономят. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменились ли детские новогодние запросы за последние годы? Чего хотят малыши от Дедушки Мороза и что они просят передать Снегурочке? Об этом и многом другом мы спросили у Деда Мороза со стажем.

ФИКСИКИ И МУСОРОВОЗ

- Конечно, изменилось время и детские запросы изменились вместе с ним, - признает Владислав, который вот уже десять лет трудится зимним волшебником. - Дети постарше в письмах часто просят современные гаджеты: телефоны, планшеты, компьютеры, модные наушники, например. Совсем малыши традиционного просят игрушки, но теперь уже все реже плюшевого мишку, а все чаще модных нынче трансформеров, роботов, управляемые машинки, персонажей различных современных мультиков: Мими-Мишек, членов Щенячьего патруля, Фиксиков и других. А вот один мальчик — ему едва исполнилось 4,5 года - удивил тем, что попросил на Новый год подарить ему не какую-нибудь спортивную машинку, или управляемый полицейский автомобиль, например, а именно мусоровоз (!) со снимающимися мусорными баками.

НЕ ПЛАНШЕТОМ ЕДИНЫМ

Дед Мороз признается: запрос ребенка все равно формирует семья в широком смысле этого слова. Желание – это одно, но часто подарки зависят и от финансовых возможностей родителей. Кто-то предпочитает перекладывать на Дедушку Мороза обязанность объяснять, почему он принес не тот подарок, который ребенок хотел. Такое тоже случается.

- Родители говорят примерно так: «Вот он хотел робота, но мы посмотрели, это очень дорого. Поэтому вы ему, Дедушка подарите набор для творчества. Ну, объясните что-нибудь», - объясняет артист. - Но радует, что сегодняшний ребенок жив не планшетом единым. Один мальчик пару лет назад, когда я пришел к нему домой, попросил меня нагнуться, чтобы что-то сказать мне на ухо. И знаете, что он сказал? «Дедушка Мороз, пусть моя сестричка выздоровеет в Новом году». Я помню, что очень растерялся. Родители ничего про болезнь не говорили. Насколько тяжело больна девочка? Что с ней? А ведь сейчас малышу нужно было что-то ответить. Я, конечно, выкрутился как-то. Но еще долго вспоминал об этой просьбе маленького светлого человека.

«ЗАДЕРЖАЛАСЬ В ПУТИ ИЛИ ПРОСТУДИЛАСЬ»

Как-то с советского еще времени стало принято, что Дедушка Мороз на новогодних торжествах стал появляться в паре со Снегурочкой. Внучкой. Хотя, родственная ее связь с главным новогодним волшебником, конечно, спорная. И на утренниках, и представлениях для большого количества детей (в этом году такого, увы, не будет, - прим. автр.), как правило, Дедушка Мороз не один: Снегурочка ему очень помогает.

Бывает, что и домой к ребенку приглашают Дедушку с внучкой, но значительно реже. Это дороже, а родители, учитывая новогодние траты, стараются экономить на главных персонажах Нового года.

- Это ни хорошо, ни плохо, - разводит руками Дед. - У всех свои возможности. Но надо отметить, что даже если Дед Мороз приходит к детям один, часто малыши интересуются, почему Снегурочка не пришла? И тут приходится импровизировать. Задержалась в пути, простудилась и так далее. Дети часто передают Снегурочке приветы и не только.

«МАНДАРИНКА И ШОКОЛАДНАЯ КОНФЕТА»

- Помню такой случай, - продолжает Владислав. - Однажды, я пришел домой к семье, скажем так, не очень обеспеченной. Это было видно прежде всего по обстановке в квартире. Здесь все было очень скромно, ничего лишнего, дети были одеты в обычную одежду, без всяких там карнавальных костюмов, но встретила меня семья очень приветливо. Я пообщался детьми, а их было человека четыре-пять, мы поиграли, я подарил всем довольно скромные подарки, сказал какие-то предновогодние теплые слова и уже начал прощаться, когда ко мне подошел мальчик лет пяти. Он протягивал мне ладонь, в которой была мандаринка и шоколадная конфета.

- Дедушка Мороз, - сказал он мне. – Передай это, пожалуйста, Снегурочке. Как жалко, что она сегодня к нам не пришла.

Прошло с того вечера уже много лет, а я до сих пор это помню. И, наверное, уже не забуду.

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